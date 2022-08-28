Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Yandı Buralar Acımasız Kadın!” Fiziğine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Yorumlar Arka Arkaya…
Fox TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Tozluyaka’da Çağla karakterine hayat vererek milyonların dikkatini üzerine çeken Çağla Şimşek yine yaptı yapacağını! Bikinili bir paylaşımda bulunan Çağla Şimşek’e takipçileri ise “Yandı buralar acımasız kadın” yorumları yapıldı! Fiziğine bir bakanın bir daha baktığı Çağla Şimsek, güzelliğiyle baş döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Önder Koçak, Ali Öztürk ve Çağla Şimşek gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka’nın her bölümü büyük bir keyifle izleniyordu. Farklı bir senaryoya sahip olmasının yanı oyunculuk yeteneklerini konuşturan isimlerin kadroda olması, seyircilerin dikkatini üzerine çekiyordu. Dizide kötü bir karaktere hayat veren Çağla Şimşek’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu bikinili paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.