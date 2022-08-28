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28 Ağu 2022 - 21:33

Tozluyaka'nın Hazal'ı Çağla Şimşek Bikinisiyle Yaktı Yıktı! “Yandı Buralar Acımasız Kadın!” Fiziğine Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Yorumlar Arka Arkaya…

Fox TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Tozluyaka’da Çağla karakterine hayat vererek milyonların dikkatini üzerine çeken Çağla Şimşek yine yaptı yapacağını! Bikinili bir paylaşımda bulunan Çağla Şimşek’e takipçileri ise “Yandı buralar acımasız kadın” yorumları yapıldı! Fiziğine bir bakanın bir daha baktığı Çağla Şimsek, güzelliğiyle baş döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…