Masterchef Somer Şef Gözyaşlarına Boğuldu! 18 Yıllık Eşini Tek Kalemde Silip Atmıştı; Bir Söz Mumla Arattı! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri jüri üyesi olarak yerini alan Somer Sivrioğlu, yarışmada sempatik ve sevecen halleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Masterchef editörü olan Pınar Kayabaşı’yla olan aşkı bomba bir şekilde ortaya çıkan Somer Sivrioğlu ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Masterchef yarışmasında yaşanan tek bir olaysa Somer Şefin gözlerini doldurdu! İşte merak edilenler…

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