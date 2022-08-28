Masterchef Somer Şef Gözyaşlarına Boğuldu! 18 Yıllık Eşini Tek Kalemde Silip Atmıştı; Bir Söz Mumla Arattı! Sosyal Medya Bu Anları Konuşuyor…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu resmen gözyaşlarına boğuldu! 18 yıllık eşini tek kalemde silip atan Somer Şef, duydukları karşısında mumla arayacağına dair yorumlar yapıldı! Sosyal medyanın bu anları konuştuğu görülürken; ağızlar resmen açık kaldı! Peki, Masterchef yarışmasında neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri jüri üyesi olarak yerini alan Somer Sivrioğlu, yarışmada sempatik ve sevecen halleriyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Masterchef editörü olan Pınar Kayabaşı’yla olan aşkı bomba bir şekilde ortaya çıkan Somer Sivrioğlu ağızların açık kalmasına neden olmuştu. Masterchef yarışmasında yaşanan tek bir olaysa Somer Şefin gözlerini doldurdu! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.