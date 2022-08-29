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29 Ağu 2022 - 09:35

Altın Fiyatları Hüngür Hüngür Ağlatmaya Başladı! Alan Pişman, Almayan Bin Pişman! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Tek Bir Gram Altın…

Altın fiyatları, artık yatırımcısını hüngür hüngür ağlatıyor! Alanın pişman, almayanın bin pişman olduğu altında yaşanan kriz, daha önce ne görüldü, ne duyuldu! Bir anda diplere çakılan altın, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…