29 Ağu 2022 - 09:35 Güncelleme: 29 Ağu 2022 - 09:49
Altın Fiyatları Hüngür Hüngür Ağlatmaya Başladı! Alan Pişman, Almayan Bin Pişman! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Tek Bir Gram Altın…
Altın fiyatları, artık yatırımcısını hüngür hüngür ağlatıyor! Alanın pişman, almayanın bin pişman olduğu altında yaşanan kriz, daha önce ne görüldü, ne duyuldu! Bir anda diplere çakılan altın, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…
Geçtiğimiz günlerde açıklanan FED kararından hemen sonra altın, yükselmeye başlamıştı. Bir anda zirveye ulaşan altın, yavaş yavaş diplere doğru düşmeye başlamıştı. Haftanın ilk günü Pazartesi’ne çakılarak başlayan altın, herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.