- 29 Ağu 2022 - 09:35 G: 29 Ağu 2022 - 09:49

Altın Fiyatları Hüngür Hüngür Ağlatmaya Başladı! Alan Pişman, Almayan Bin Pişman! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü, Ne Duyuldu! Tek Bir Gram Altın…

Altın fiyatları, artık yatırımcısını hüngür hüngür ağlatıyor! Alanın pişman, almayanın bin pişman olduğu altında yaşanan kriz, daha önce ne görüldü, ne duyuldu! Bir anda diplere çakılan altın, herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilenler…

Geçtiğimiz günlerde açıklanan FED kararından hemen sonra altın, yükselmeye başlamıştı. Bir anda zirveye ulaşan altın, yavaş yavaş diplere doğru düşmeye başlamıştı. Haftanın ilk günü Pazartesi’ne çakılarak başlayan altın, herkesi şaşırttı! İşte merak edilenler…

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29 Ağu 2022 - 09:35 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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