Oyuncu Sinem Öztürk'ten Kahreden Haber! Sinem Öztürk’ün Annesi Ferhan Zuhal Öztürk Kimdir, Kaç Yaşında Vefat Etti? Annesi Neden Vefat Etti?

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan oyuncu ve sunucu Sinem Öztürk, annesini kaybettiğini açıkladı. Annesi Ferhan Zuhal Öztürk’ün hastalığına ve ölümüne ilişkin detaylı bir bilgi veren Sinem Öztürk, cenaze detaylarını da sevenleri için paylaştı. Peki, Sinem Öztürk’ün annesi neden vefat etti? Sinem Öztürk’ün annesi Ferhan Zuhal Öztürk kimdir, kaç yaşında vefat etti? İşte, detaylar…

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