A101’den Büyük Kampanya! 1 Eylül Aktüelinde Yok Yok! Tablet, Bebek Bezi, Zeytin ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kapıda Kuyruk Oluşacak!

Ülkemizde binlerce mağazası ve milyonlarca müşterisi ile en sevilen zincir marketler arasında yer alan A101 market giyimden gıdaya, elektronikten temizlik ürünlerine kadar sahip olduğu binlerce üründe her Perşembe inanılmaz indirimler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda 1 Eylül Perşembe gününe özel kampanya yapan A101’in indirim yağmuruna tutulmuş ürünleri ve fiyat listesi ise şu şekilde.

Piranha 32 GB Tablet: 949 TL

Piranha Kulak İçi Kulaklık: 19,45 TL

GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık: 89,95 TL

Piranha Kablosuz Klavye Mouse Seti: 169 TL

Bluetooth Hoparlörlü RGB Led Ampul: 69,95 TL

Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri: 179,90 TL

Molfix Islak Havlu 2x60 adet: 24,50 TL

Silen Tuvalet Kâğıdı 32’li: 79,90 TL

Silen Kâğıt Havlu 12’li 49,90 TL

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