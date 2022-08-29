A101’den Büyük Kampanya! 1 Eylül Aktüelinde Yok Yok! Tablet, Bebek Bezi, Zeytin ve Süt Ürünlerinde İnanılmaz İndirimler! Kapıda Kuyruk Oluşacak!
Ucuz alışveriş denilince ilk akla gelen marketlerden biri olan A101 yaptığı indirimler ile zirveye oynamaya devam ediyor. A101’in yayınladığı 1 Eylül aktüelinde bulunan indirimli ürünler ise görenleri şaşırtıyor. İşte A101 1 Eylül aktüelindeki indirimli ürünler ve fiyat listesi…
Ülkemizde binlerce mağazası ve milyonlarca müşterisi ile en sevilen zincir marketler arasında yer alan A101 market giyimden gıdaya, elektronikten temizlik ürünlerine kadar sahip olduğu binlerce üründe her Perşembe inanılmaz indirimler yapmaya devam ediyor. Bu bağlamda 1 Eylül Perşembe gününe özel kampanya yapan A101’in indirim yağmuruna tutulmuş ürünleri ve fiyat listesi ise şu şekilde.
Piranha 32 GB Tablet: 949 TL
Piranha Kulak İçi Kulaklık: 19,45 TL
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık: 89,95 TL
Piranha Kablosuz Klavye Mouse Seti: 169 TL
Bluetooth Hoparlörlü RGB Led Ampul: 69,95 TL
Molfix Çocuk Bezi Çeşitleri: 179,90 TL
Molfix Islak Havlu 2x60 adet: 24,50 TL
Silen Tuvalet Kâğıdı 32’li: 79,90 TL
Silen Kâğıt Havlu 12’li 49,90 TL
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29 Ağu 2022 - 16:30 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.