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29 Ağu 2022 - 18:26

Gönül Dağı Dizisi Elem, Kahır ve Acıyla Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra İyice Sıyırdı; Canından Olanı Reddetti! “Şeytan Diyor Vur Tokadı!” Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı; elem, kahır ve acıyla başlayacak! Taner’in Dilek’ten sonra iyice her şeyi bitiren Taner’in iyice kafayı sıyırdığı gözler önüne serilirken; canından olanı reddetmesi ise seyircinin tepesini attırdı! Birçok kişi Taner’in o hallerini görünce; “Şeytan diyor vur tokadı!” yorumlarına neden oldu! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?