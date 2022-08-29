Gönül Dağı Dizisi Elem, Kahır ve Acıyla Başladı! Taner, Dilek’ten Sonra İyice Sıyırdı; Canından Olanı Reddetti! “Şeytan Diyor Vur Tokadı!” Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı; elem, kahır ve acıyla başlayacak! Taner’in Dilek’ten sonra iyice her şeyi bitiren Taner’in iyice kafayı sıyırdığı gözler önüne serilirken; canından olanı reddetmesi ise seyircinin tepesini attırdı! Birçok kişi Taner’in o hallerini görünce; “Şeytan diyor vur tokadı!” yorumlarına neden oldu! Peki, Gönül Dağı dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin 3. sezonu 3 Eylül’de ekranlara gelmeye başlayacaktı. Dizinin yeni bölümleri heyecanla beklenirken; Taner’in o hallerini görenler ise adeta çılgına döndü! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.