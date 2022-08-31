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31 Ağu 2022 - 00:34

KYK Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman, Hangi Tarihte Açıklanacak? 2022 KYK Yurt Başvuru Sonuçları Açıklandı Mı? Heyecanlı bekleyiş Bitiyor...

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerini yeni bir heyecan daha sarmaya başladı. Bu kez üniversite okuyacakları kentlerde yurt başvurusu gerçekleştirmeye başlayan öğrenciler, yönünü Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)’na çevirdi. Bir süre sonuçları yurt başvuru sonuçlarını açıklayacak olan KYK ile ilgili son detaylar haberimizde...