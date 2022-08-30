- 30 Ağu 2022 - 22:40

Masterchef Danilo Zanna’nın Arkadaşından Bomba İfşa! Bakın Neyle Banyo Yapıyormuş... "Hiç Mi Akıl Yürütemedin!" Tüm Foyası Ortaya Çıktı!

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Danilo Zanna’nın yıllar önceki arkadaşından bomba bir ifşa geldi! Türkiye’ye geldiği ilk sıralarda öyle bir şey yapmış ki, resmen akıl beyin yanıyor! Sosyal medyayı sallayan bu “Banyo” itirafı, Danilo Şef sevenlerini çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada; Danilo Zanna’nın sempatik ve sevecen tavırları hayranlarından tam not alıyor, Masterchef yarışmasının heyecanını yükseltiyordu. Masterchef yarışmasının sadece ilk yılında ekranlarda yer almayan Danilo Zanna’nın Acun Ilıcalı sayesinde gündeme oturdu! Başarılı isim Danilo Zanna’nın yıllar önceki arkadaşından gelen bomba açıklama ağızları açık bıraktı! Meğer Danilo Zanna, banyoda…

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30 Ağu 2022 - 22:40 Ankara- Yaşam

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