Seda Sayan’dan Oğluna Trilyonluk Jest! Yemedi, İçmedi Kuytu Köşede Biriktirdiği Parayla Yaptı Yine Yapacağını! Dosta Düşmana Ayarını Verdi… “Yok Artık!”

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi alan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde doğru dünya evine girmişti. Seda Sayan’ın düğününde olmayan Oğulcan Engin ise kafalarda karışıklığa neden olmuştu. Düğünden günler önce “Sessiz sedasız evlen” dediği iddia edilen Oğulcan Engin, annesinin düğün zamanında ise sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeye gitmişti. Çok geçmeden aralarının normal olduğu ortaya çıkan Seda Sayan ve Oğulcan Engin, herkesin şaşırmasına neden olmuştu. Peki, Seda Sayan biricik oğlu için bakın ne yaptı?

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