Seda Sayan’dan Oğluna Trilyonluk Jest! Yemedi, İçmedi Kuytu Köşede Biriktirdiği Parayla Yaptı Yine Yapacağını! Dosta Düşmana Ayarını Verdi… “Yok Artık!”
Hem özel hayatıyla hem de iş hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan’dan oğluna milyon liralık bir jest geldi! Eskinin parasıyla trilyonluk bir hediye alan Seda Sayan, resmen yemedi, içmedi; kuytu köşede biriktirdiği parayla yaptı yine yapacağını! Dosta düşmana ayarı veren Seda Sayan, milyonlarca kişiden “Yok artık” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi alan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde doğru dünya evine girmişti. Seda Sayan’ın düğününde olmayan Oğulcan Engin ise kafalarda karışıklığa neden olmuştu. Düğünden günler önce “Sessiz sedasız evlen” dediği iddia edilen Oğulcan Engin, annesinin düğün zamanında ise sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeye gitmişti. Çok geçmeden aralarının normal olduğu ortaya çıkan Seda Sayan ve Oğulcan Engin, herkesin şaşırmasına neden olmuştu. Peki, Seda Sayan biricik oğlu için bakın ne yaptı?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.