- 30 Ağu 2022 - 14:26 G: 30 Ağu 2022 - 14:27

Seda Sayan’dan Oğluna Trilyonluk Jest! Yemedi, İçmedi Kuytu Köşede Biriktirdiği Parayla Yaptı Yine Yapacağını! Dosta Düşmana Ayarını Verdi… “Yok Artık!”

Hem özel hayatıyla hem de iş hayatıyla gündemden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan’dan oğluna milyon liralık bir jest geldi! Eskinin parasıyla trilyonluk bir hediye alan Seda Sayan, resmen yemedi, içmedi; kuytu köşede biriktirdiği parayla yaptı yine yapacağını! Dosta düşmana ayarı veren Seda Sayan, milyonlarca kişiden “Yok artık” yorumlarını aldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlilik teklifi alan Seda Sayan, Nisan ayının son günlerinde doğru dünya evine girmişti. Seda Sayan’ın düğününde olmayan Oğulcan Engin ise kafalarda karışıklığa neden olmuştu. Düğünden günler önce “Sessiz sedasız evlen” dediği iddia edilen Oğulcan Engin, annesinin düğün zamanında ise sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeye gitmişti. Çok geçmeden aralarının normal olduğu ortaya çıkan Seda Sayan ve Oğulcan Engin, herkesin şaşırmasına neden olmuştu. Peki, Seda Sayan biricik oğlu için bakın ne yaptı?

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30 Ağu 2022 - 14:26 Ankara- Yaşam

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Seda Sayan’dan Oğluna Trilyonluk Jest! Yemedi, İçmedi Kuytu Köşede Biriktirdiği Parayla Yaptı Yine Yapacağını! Dosta Düşmana Ayarını Verdi… “Yok Artık!” mask
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