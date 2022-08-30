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30 Ağu 2022 - 17:48

Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri…

Survivor All Star yarışmasının şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’ndan sütyenli pozlar geldi! Fiziğiyle akılları başlardan alan Nisa Bölükbaşı’nın hayranları ise peş peşe yorumlarda bulundu! Ogeday Girişken’le evlilik planları içerisinde olan Nisa Bölükbaşı’nın bu hallerine hayranları ise “Evlilik yaramış” yorumlarında bulundular! Survivor yarışmasındaki halinden eser bırakmayan Nisa Bölükbaşı, ortalığı yangın yerine çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…