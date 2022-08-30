- 30 Ağu 2022 - 17:48 G: 30 Ağu 2022 - 17:58

Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri…

Survivor All Star yarışmasının şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’ndan sütyenli pozlar geldi! Fiziğiyle akılları başlardan alan Nisa Bölükbaşı’nın hayranları ise peş peşe yorumlarda bulundu! Ogeday Girişken’le evlilik planları içerisinde olan Nisa Bölükbaşı’nın bu hallerine hayranları ise “Evlilik yaramış” yorumlarında bulundular! Survivor yarışmasındaki halinden eser bırakmayan Nisa Bölükbaşı, ortalığı yangın yerine çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star sezonuna, Acun Ilıcalı’nın ısrarları sonrasında katılan Nisa Bölükbaşı, yarışmada duruşuyla fırtınalar koparmıştı. Finale Adem Kılıççı’yla çıkan Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldıran isim olmuştu. 12 yıl sonra ilk kez bir kadın yarışmacı kupayı kaldıran isim olurken;  Survivor All Star sezonunun ise tek kadın şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Sempatikliğiyle ön plana çıkan Nisa Bölükbaşı’nın sütyen – tayt paylaşımı nefesleri kökünden kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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30 Ağu 2022 - 17:48 Ankara- Yaşam

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