Survivor Nisa’nın Sütyenli Pozu Akılları Başlardan Aldı! “Evlilik Yaramış!” Yorumlar Arka Arkaya… Survivor Yarışmasındaki Halinden Eser Bırakmadı! Ortalık Yangın Yeri…
Survivor All Star yarışmasının şampiyonu olan Nisa Bölükbaşı’ndan sütyenli pozlar geldi! Fiziğiyle akılları başlardan alan Nisa Bölükbaşı’nın hayranları ise peş peşe yorumlarda bulundu! Ogeday Girişken’le evlilik planları içerisinde olan Nisa Bölükbaşı’nın bu hallerine hayranları ise “Evlilik yaramış” yorumlarında bulundular! Survivor yarışmasındaki halinden eser bırakmayan Nisa Bölükbaşı, ortalığı yangın yerine çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star sezonuna, Acun Ilıcalı’nın ısrarları sonrasında katılan Nisa Bölükbaşı, yarışmada duruşuyla fırtınalar koparmıştı. Finale Adem Kılıççı’yla çıkan Nisa Bölükbaşı, kupayı kaldıran isim olmuştu. 12 yıl sonra ilk kez bir kadın yarışmacı kupayı kaldıran isim olurken; Survivor All Star sezonunun ise tek kadın şampiyonu Nisa Bölükbaşı olmuştu. Sempatikliğiyle ön plana çıkan Nisa Bölükbaşı’nın sütyen – tayt paylaşımı nefesleri kökünden kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.