Masterchef'te Büyük İfşa! Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Ilıcalı Survivor’u Bıraktığı Gibi Masterchef’i Bırakacak! Büyüsü Dağıldı!
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te kazanan takım yine ifşa edildi! Acun Ilıcalı’nın Survivor yarışmasını bıraktığı gibi Masterchef yarışmasını bırakacağı da bu ifşayla gündem oldu! Sigortaları tek tek yakan Acun Ilıcalı, milyonların dikkatini üzerine çekti! İşte Masterchef yarışmasında ifşalara göre kazanacak olana takım…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen yarışmada Mavi takım ve Kırmızı takımın kaptanları seçilmişti. Tavuk – pilav yaparak ilk turu geçmeye çalışan yarışmacılardan Metin, Mavi takım kaptanı olmuş ve Kıvanç’ı karşı takımın kaptanı olarak seçmişti. Hem Mavi takım kaptanlığını hem dokunulmazlığı kazanan başarılı isim Metin, hayranlarını adeta havalara uçurmuştu. Peki, yeni bölümde Mavi takım mı kazandı, Kırmızı takım mı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.