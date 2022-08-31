Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Cesur Pozlarıyla Yürek Yaktı! İç Çamaşırıyla Kalpleri Yokladı! “Baban Görmesin Kalpten Gider!”
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in biricik kızı Gizem Tuncer’in iç çamaşırlı pozlarıyla yine yaptı yapacağını! Fiziğini en iyi şekilde gösteren başarılı popçunun pozlarını görenler ise “Baban görmesin! Kalpten gider” yorumlarını aldı! Karın kası, incecik beliyle alev alev yakan Gizem Tuncer, eski kilolu hallerinden eser bırakmadığını gösterdi! Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Mahmut Tuncer’in kızı sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen o paylaşım…
İddialı ve cesur pozlarıyla başları döndüren Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer’in zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Babasının izinden giden ama farklı bir yol seçen Gizem Tuncer’in şarkıları ise dillerden dillere dolanıyor. Son olarak 8 – 9 ay önce bir şarkı çıkaran Gizem Tuncer’in ses aralığı ve tonu hayranlarından tam not almıştı. Şu sıralar tatilde olan Gizem Tuncer’in iç çamaşırlı pozları başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.