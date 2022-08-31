Mahmut Tuncer'in Kızı Gizem Tuncer Cesur Pozlarıyla Yürek Yaktı! İç Çamaşırıyla Kalpleri Yokladı! “Baban Görmesin Kalpten Gider!”

İddialı ve cesur pozlarıyla başları döndüren Mahmut Tuncer’in popçu kızı Gizem Tuncer’in zaman zaman sosyal medyada gündem oluyor. Babasının izinden giden ama farklı bir yol seçen Gizem Tuncer’in şarkıları ise dillerden dillere dolanıyor. Son olarak 8 – 9 ay önce bir şarkı çıkaran Gizem Tuncer’in ses aralığı ve tonu hayranlarından tam not almıştı. Şu sıralar tatilde olan Gizem Tuncer’in iç çamaşırlı pozları başları döndürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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