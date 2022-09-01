- 01 Eyl 2022 - 23:35

Ece Erken ve Benan Kocadereli Cephesinde Flaş Gelişme! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! “Bu Kadarı da Pes!”

Bir süredir kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi ile tartışma içerisinde olduğu bilinen ünlü sunucu Ece Erken, bu kez Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile karşı karşıya geldi. Benan Kocadereli’nin geçtiğimiz günlerde bir magazin programında sarf ettiği sözleri hedefine alan Ece Erken ile ilgili son detaylar haberimizde...

Bir süredir kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi ile tartışma içerisinde olduğu bilinen ünlü sunucu Ece Erken, bu kez Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile karşı karşıya geldi. Benan Kocadereli’nin geçtiğimiz günlerde bir magazin programında sarf ettiği sözleri hedefine alan Ece Erken, soluğu bir kez daha mahkemede aldı. Peki, Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli neden karşı karşıya geldi? Ece Erken, Benan Kocadereli’ye neden dava açtı? Ece Erken, Benan Kocadereli için ne dedi? İşte, detaylar…

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01 Eyl 2022 - 23:35 - Magazin

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Ece Erken ve Benan Kocadereli Cephesinde Flaş Gelişme! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! “Bu Kadarı da Pes!” mask
Ece Erken ve Benan Kocadereli Cephesinde Flaş Gelişme! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! “Bu Kadarı da Pes!”
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