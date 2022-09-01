Ece Erken ve Benan Kocadereli Cephesinde Flaş Gelişme! Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Yanıyor! “Bu Kadarı da Pes!”
Bir süredir kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi ile tartışma içerisinde olduğu bilinen ünlü sunucu Ece Erken, bu kez Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile karşı karşıya geldi. Benan Kocadereli’nin geçtiğimiz günlerde bir magazin programında sarf ettiği sözleri hedefine alan Ece Erken ile ilgili son detaylar haberimizde...
Bir süredir kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi ile tartışma içerisinde olduğu bilinen ünlü sunucu Ece Erken, bu kez Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli ile karşı karşıya geldi. Benan Kocadereli’nin geçtiğimiz günlerde bir magazin programında sarf ettiği sözleri hedefine alan Ece Erken, soluğu bir kez daha mahkemede aldı. Peki, Ece Erken ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli neden karşı karşıya geldi? Ece Erken, Benan Kocadereli’ye neden dava açtı? Ece Erken, Benan Kocadereli için ne dedi? İşte, detaylar…
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01 Eyl 2022 - 23:35 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.