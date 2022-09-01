- 01 Eyl 2022 - 23:31

Esra Erol'un 'Bana öyle bakma' Dedi Eşi Ali Özbir Kayıtsız Kalamadı!! Çıtayı Üste Çıkardılar; Sözleri Olay Yarattı! Sosyal Medya Sallanıyor…

ATV ekranlarından sunduğu Esra Erol’da programı ile geçtiğimiz pazartesi itibariyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Esra Erol, yeni sezona hızlı başladı. Hem program ile seyirci karşısına çıkan hem de sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Esra Erol, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekti. İşte detaylar...

ATV ekranlarından sunduğu Esra Erol’da programı ile geçtiğimiz pazartesi itibariyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya başlamış olan Esra Erol, yeni sezona hızlı başladı. Hem program ile seyirci karşısına çıkan hem de sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Esra Erol, geçtiğimiz gün yaptığı bir paylaşım ile dikkat çekti. Esra Erol’un eşi Ali Özbir ile gerçekleştirdiği o paylaşımın altına düşülen not ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Esra Erol ne paylaştı, nasıl bir paylaşım yaptı? Esra Erol, paylaşımının altına ne notunu düştü? Esra Erol’un eşi Ali Özbir paylaşıma ne yorumunda bulundu? İşte, detaylar…

01 Eyl 2022 - 23:31 - Magazin

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