Acun Ilıcalı’nın Sır Gibi Sakladığı Hastalığı Ortaya Çıktı! Meğer Her Şeyi Bu Yüzden Yapmış… Sevmeyeni Bile Hıçkırıklara Boğulacak; Hastane Kapısı Aralandı…

Acun Medya, Tv8,5 - Tv8, Exxen, Hull City gibi birçok projenin sahibi olan Acun Ilıcalı, girişimci ruhuyla milyonları kendisine hayran bırakıyordu. Sadece kariyer adımlarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündem olan Acun Ilıcalı’nın sır gibi sakladığı hastalığı sonunda ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?

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