Acun Ilıcalı’nın Sır Gibi Sakladığı Hastalığı Ortaya Çıktı! Meğer Her Şeyi Bu Yüzden Yapmış… Sevmeyeni Bile Hıçkırıklara Boğulacak; Hastane Kapısı Aralandı…
Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı’nın sır gibi sakladığı sağlık sorunu patlak verdi! Her şeyi bu hastalığına göre düzenleyen Acun Ilıcalı, gündemi salladı geçti! Sevmeyenini bile hıçkırıklara boğan Acun Ilıcalı için hastane kapısı aralandı! Peki, ünlü isim Acun Ilıcalı’nın herkesten gizlediği hastalık ne?
Acun Medya, Tv8,5 - Tv8, Exxen, Hull City gibi birçok projenin sahibi olan Acun Ilıcalı, girişimci ruhuyla milyonları kendisine hayran bırakıyordu. Sadece kariyer adımlarıyla değil aynı zamanda özel hayatıyla da sık sık gündem olan Acun Ilıcalı’nın sır gibi sakladığı hastalığı sonunda ortaya çıktı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.