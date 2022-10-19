Tuzak Dizisinin Aslan’ı Talat Bulut Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Talat Bulut Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu?

Tuzak dizisinin ekranlara gelmesi için geri sayım başlarken, dizinin merak ile beklenilen kadrosu da netleşti. Usta oyuncu Talat Bulut’un Tuzak dizisinde Aslan isimli bir iş insanına hayat vereceği öğrenildi. Yeni rolü merak ile beklenilen Talat Bulut’un yaşamını mercek altına alan televizyon izleyicisi ise, öğrendikleri konusunda bir hayli şaşkına döndü! Peki, Tuzak dizisinin Aslan’ı Talat Bulut kimdir? Talat Bulut kaç yaşında, nereli? Talat Bulut nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…

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