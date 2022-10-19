Tuzak Dizisinin Aslan’ı Talat Bulut Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şaştı Kaldı! Talat Bulut Kimdir, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu?
Tuzak dizisinin ekranlara gelmesi için geri sayım başlarken, dizinin merak ile beklenilen kadrosu da netleşti. Usta oyuncu Talat Bulut’un Tuzak dizisinde Aslan isimli bir iş insanına hayat vereceği öğrenildi. Yeni rolü merak ile beklenilen Talat Bulut’un yaşamını mercek altına alan televizyon izleyicisi ise, öğrendikleri konusunda bir hayli şaşkına döndü! İşte detaylar...
Tuzak dizisinin ekranlara gelmesi için geri sayım başlarken, dizinin merak ile beklenilen kadrosu da netleşti. Usta oyuncu Talat Bulut’un Tuzak dizisinde Aslan isimli bir iş insanına hayat vereceği öğrenildi. Yeni rolü merak ile beklenilen Talat Bulut’un yaşamını mercek altına alan televizyon izleyicisi ise, öğrendikleri konusunda bir hayli şaşkına döndü! Peki, Tuzak dizisinin Aslan’ı Talat Bulut kimdir? Talat Bulut kaç yaşında, nereli? Talat Bulut nasıl ünlü oldu? İşte, detaylar…
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19 Eki 2022 - 23:52 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.