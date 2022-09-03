Yargı Dizisinin 2. Sezonu Pınar Deniz Tarafından İfşa Edildi! Tüm Ekip Karıştı Ama Gören Gördü… Senarist Küplere Binecek! Bakın Nasıl Başlayacak…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’nın ikinci sezonu Pınar Deniz tarafından ifşa edildi! Tüm ekibin karıştığı ama çoktan ifşanın görülmesi ise herkesi şok içerisinde bıraktı! Senaristlerin küplere bineceği gündem olurken; Yargı dizisinin 2. sezonunun ilk bölümünün nasıl başlayacağı ortaya çıkmış oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisinin ikinci sezon için çalışmalar başlamıştı. Sezonu büyük bir soru işaretiyle kapatan Yargı ekibi, dengeleri alt üst etti! Gündemi sallayıp geçen Yargı dizisinin ikinci sezonundan gelen ifşa ise herkesi şoktan şoka soktu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.