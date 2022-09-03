Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı Davası Hakkında Son Açıklama! Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu... Ne Değişti De İşler Tersine Döndü? Milyonlar Karman Çorman Oldu!

Dünyanın en zorlu yarışması olarak nitelendirilen ve TV8 ekranları aracılığıyla izleyicileriyle buluşan Survivor All Star final yaptı ve yüzü gülen isim Nisa Bölükbaşı oldu. Herkesi oldukça şaşırtan bu sonuç karşısında hem sosyal medya hem de magazin gündemi ayaklanırken yarışmacılardan da tepkiler art arda gelmişti. Özellikle yarışmadan 3. Olarak elenen Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan gerilim herkes tarafından biliniyordu. Bir mektup bir dava krizi denilirken şimdi son nokta görenleri şaşkına çevirdi. Herkesi hayrete düşüren paylaşımı sizin için daha yakından inceledik.

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