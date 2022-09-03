Survivor Batuhan’dan Acun Ilıcalı Davası Hakkında Son Açıklama! Bu Kadarını Kimse Beklemiyordu... Ne Değişti De İşler Tersine Döndü? Milyonlar Karman Çorman Oldu!
TV8 ekranlarında yayınlandığı günden bu yana herkesin dikkatini üzerine çeken yarışma Survivor All Star 2022 final yapmasına rağmen hakkında konuşturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan gerilim herkesin dilindeyken gelen paylaşım ortalığı karıştırdı. Kimsenin beklemediği o açıklamayı Batuhan Karacakaya yaptı. İşte detaylar!
Dünyanın en zorlu yarışması olarak nitelendirilen ve TV8 ekranları aracılığıyla izleyicileriyle buluşan Survivor All Star final yaptı ve yüzü gülen isim Nisa Bölükbaşı oldu. Herkesi oldukça şaşırtan bu sonuç karşısında hem sosyal medya hem de magazin gündemi ayaklanırken yarışmacılardan da tepkiler art arda gelmişti. Özellikle yarışmadan 3. Olarak elenen Batuhan Karacakaya ve Acun Ilıcalı arasında yaşanan gerilim herkes tarafından biliniyordu. Bir mektup bir dava krizi denilirken şimdi son nokta görenleri şaşkına çevirdi. Herkesi hayrete düşüren paylaşımı sizin için daha yakından inceledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.