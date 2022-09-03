Survivor Mert Öcal Ortalıkta Kavgaya Karıştı! Sude Burcu İç Çamaşırsız Giydiği Derin Sırt Dekoltesiyle Gündemi Salladı... “Acun Onlar Utanmıyor Sen Utan!”

Survivor All Star’da şampiyonluk için ter döken yarışçılar aşk yaşamayı da ihmal etmedi. Hem Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in ilişkisi hem de Sude Burcu ve Mert Öcal arasındaki ilişki hem sosyal medya hem de magazin gündeminden bir an bile düşmüyor. Sude Burcu’nun giydiği kıyafet ve Mert Öcal’ın kavgaya karıştığı o anlarda bir hayli konuşuldu. Konuya dair tüm detayları sizin için derledik.

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