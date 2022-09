Anasayfa/

03 Eyl 2022 - 21:20

Survivor Mert Öcal Ortalıkta Kavgaya Karıştı! Sude Burcu İç Çamaşırsız Giydiği Derin Sırt Dekoltesiyle Gündemi Salladı... “Acun Onlar Utanmıyor Sen Utan!”

Survivor yarışması bitse de yarışmacıların olayları bitmiyor. Şimdi de yaşadıkları aşkla gündemden bir türlü düşmeyen Sude Burcu ve Mert Öcal’ın başına gelen talihsiz kavga konuşuluyor. Olaylar silsilesinden uzak kalamayan ikilinin başına trafikte gelen kavgaysa an be an kameralara yansıdı. Bunun haricinde Sude Burcu’nun giydiği derin dekolteli elbise de ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte detaylar...