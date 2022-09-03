- 03 Eyl 2022 - 21:20

Survivor Mert Öcal Ortalıkta Kavgaya Karıştı! Sude Burcu İç Çamaşırsız Giydiği Derin Sırt Dekoltesiyle Gündemi Salladı... “Acun Onlar Utanmıyor Sen Utan!”

Survivor yarışması bitse de yarışmacıların olayları bitmiyor. Şimdi de yaşadıkları aşkla gündemden bir türlü düşmeyen Sude Burcu ve Mert Öcal’ın başına gelen talihsiz kavga konuşuluyor. Olaylar silsilesinden uzak kalamayan ikilinin başına trafikte gelen kavgaysa an be an kameralara yansıdı. Bunun haricinde Sude Burcu’nun giydiği derin dekolteli elbise de ortalığı yangın yerine çevirdi. İşte detaylar...

Survivor All Star’da şampiyonluk için ter döken yarışçılar aşk yaşamayı da ihmal etmedi. Hem Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken’in ilişkisi hem de Sude Burcu ve Mert Öcal arasındaki ilişki hem sosyal medya hem de magazin gündeminden bir an bile düşmüyor. Sude Burcu’nun giydiği kıyafet ve Mert Öcal’ın kavgaya karıştığı o anlarda bir hayli konuşuldu. Konuya dair tüm detayları sizin için derledik.

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03 Eyl 2022 - 21:20 Ankara- Yaşam

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Survivor Mert Öcal Ortalıkta Kavgaya Karıştı! Sude Burcu İç Çamaşırsız Giydiği Derin Sırt Dekoltesiyle Gündemi Salladı... “Acun Onlar Utanmıyor Sen Utan!” mask
Survivor Mert Öcal Ortalıkta Kavgaya Karıştı! Sude Burcu İç Çamaşırsız Giydiği Derin Sırt Dekoltesiyle Gündemi Salladı... “Acun Onlar Utanmıyor Sen Utan!”

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