Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Minicik Eteğiyle Deprem Yarattı! “Cennetten Mi Kovuldun Be!” Fizik, Kusursuzluk, Zarafet, Cesaret… Alev Alev Yaktı!

Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu bu akşam ekranlara gelecek. Hem oyuncuların hem de seyircilerin merakla beklediği yeni sezonda bulacak olan Hazal Çağlar’ın minili paylaşımı adeta deprem yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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