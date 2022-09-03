Gönül Dağı Dizisinin Asuman’ı Minicik Eteğiyle Deprem Yarattı! “Cennetten Mi Kovuldun Be!” Fizik, Kusursuzluk, Zarafet, Cesaret… Alev Alev Yaktı!
TRT1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, minicik eteğiyle deprem yarattı! Hayranlarından “Cennetten mi kovuldun be” yorumlarını alan Hazal Çağlar; fiziğiyle, kusursuzluğuyla, zarafetiyle ve cesaretiyle takipçilerini büyüledi! İşte alev alev yakan Hazal Çağlar’ın o paylaşımı…
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin yeni sezonu bu akşam ekranlara gelecek. Hem oyuncuların hem de seyircilerin merakla beklediği yeni sezonda bulacak olan Hazal Çağlar’ın minili paylaşımı adeta deprem yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.