- 04 Eyl 2022 - 13:55 G: 04 Eyl 2022 - 14:30

Survivor Nisa’nın Göğüs Dekolteli Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! “Evlilik En Çok Sana Yaramış!” İncecik Bel, Süper Fizik… “İyice Açıldın Saçıldın”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Nisa Bölükbaşı, göğüs dekolteli paylaşımıyla nefesleri kökten kesti! Yürekleri hop indirip hop kaldıran Nisa Bölükbaşı’ya birçok kişi ise “Evlilik en çok sana yaramış” yorumları yapıldı! İncecik belini ve süper fiziğini gösteren Nisa Bölükbaşı, milyonların dikkatini üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında boy gösteren Nisa Bölükbaşı, sempatik ve sevecen tavırlarıyla kalplerde taht kurmuştu. Milyonlarca seveni bulanan Nisa Bölükbaşı, 2022 yarışmasına Acun Ilıcalı’nın daveti sonunda katılmıştı. Bölükbaşı, tüm rakiplerini ezip geçerek birinci olurken; birçok hayranı ise havalara uçmuştu! Peki, şimdi neler oluyor?

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04 Eyl 2022 - 13:55 Ankara- Yaşam

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