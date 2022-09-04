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04 Eyl 2022 - 13:55

Survivor Nisa’nın Göğüs Dekolteli Paylaşımı Yürekleri Hoplattı! “Evlilik En Çok Sana Yaramış!” İncecik Bel, Süper Fizik… “İyice Açıldın Saçıldın”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Nisa Bölükbaşı, göğüs dekolteli paylaşımıyla nefesleri kökten kesti! Yürekleri hop indirip hop kaldıran Nisa Bölükbaşı’ya birçok kişi ise “Evlilik en çok sana yaramış” yorumları yapıldı! İncecik belini ve süper fiziğini gösteren Nisa Bölükbaşı, milyonların dikkatini üzerine çekti! İşte merak edilen tüm detaylar…