Masterchef Onur’a Somer Şef’ten Hayatının Teklifi Geldi! Bavulunu Topladı; Türkiye’yle Hiçbir İşi Kalmadı! Balya Balya Parasıyla… “Bu Resmen Ayrımcılık!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde elenen isim Onur olmuştu. Hayallerine veda eden ve boynu bükük bir şekilde yarışmadan çıkan Onur’a hayatının teklifi Somer Şef’ten geldi! Artık Türkiye’yle hiçbir işi kalmayan Onur Biçim, balya balya paralarla oynayacak! İşte “Bu resmen ayrımcılık” dedirten o olay…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir hafta boyunca eleme potasına gönderilen yarışmacılar, dün akşam yayınlanan bölümde canla başla savaş vermişti. Önce fındıkla yemek çıkarmaya çalışan yarışmacılar, daha sonra ise şef tabağı yapmışlardı. Yarışmadan elenen isimse Onur Biçim olmuştu! Peki, Masterchef yarışmacısı olan Onur’a nasıl bir teklif geldi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.