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05 Eyl 2022 - 09:55

Masterchef Onur’a Somer Şef’ten Hayatının Teklifi Geldi! Bavulunu Topladı; Türkiye’yle Hiçbir İşi Kalmadı! Balya Balya Parasıyla… “Bu Resmen Ayrımcılık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde elenen isim Onur olmuştu. Hayallerine veda eden ve boynu bükük bir şekilde yarışmadan çıkan Onur’a hayatının teklifi Somer Şef’ten geldi! Artık Türkiye’yle hiçbir işi kalmayan Onur Biçim, balya balya paralarla oynayacak! İşte “Bu resmen ayrımcılık” dedirten o olay…