- 05 Eyl 2022 - 09:55 G: 05 Eyl 2022 - 10:14

Masterchef Onur’a Somer Şef’ten Hayatının Teklifi Geldi! Bavulunu Topladı; Türkiye’yle Hiçbir İşi Kalmadı! Balya Balya Parasıyla… “Bu Resmen Ayrımcılık!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’in son bölümünde elenen isim Onur olmuştu. Hayallerine veda eden ve boynu bükük bir şekilde yarışmadan çıkan Onur’a hayatının teklifi Somer Şef’ten geldi! Artık Türkiye’yle hiçbir işi kalmayan Onur Biçim, balya balya paralarla oynayacak! İşte “Bu resmen ayrımcılık” dedirten o olay…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir hafta boyunca eleme potasına gönderilen yarışmacılar, dün akşam yayınlanan bölümde canla başla savaş vermişti. Önce fındıkla yemek çıkarmaya çalışan yarışmacılar, daha sonra ise şef tabağı yapmışlardı. Yarışmadan elenen isimse Onur Biçim olmuştu! Peki, Masterchef yarışmacısı olan Onur’a nasıl bir teklif geldi?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Eyl 2022 - 09:55 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Onur’a Somer Şef’ten Hayatının Teklifi Geldi! Bavulunu Topladı; Türkiye’yle Hiçbir İşi Kalmadı! Balya Balya Parasıyla… “Bu Resmen Ayrımcılık!” mask
Masterchef Onur’a Somer Şef’ten Hayatının Teklifi Geldi! Bavulunu Topladı; Türkiye’yle Hiçbir İşi Kalmadı! Balya Balya Parasıyla… “Bu Resmen Ayrımcılık!”
Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Kuyumcular Kafayı Yiyecek; Artık Alınır Gibi Değil! Tek Bir Gram Altının Fiyatını Görenler “İmdat” Diye Bağırıyor! mask
Altın Fiyatlarında Her Şey Yerle Bir Oldu! Kuyumcular Kafayı Yiyecek; Artık Alınır Gibi Değil! Tek Bir Gram Altının Fiyatını Görenler “İmdat” Diye Bağırıyor!
Masterchef Yarışmacıların Kaldığı Villa İlk Kez İfşa Oldu! Görüntüler Ortalığı Karıştırdı Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! ! Bir Havuzu Var Sanki 4+1 Ev! mask
Masterchef Yarışmacıların Kaldığı Villa İlk Kez İfşa Oldu! Görüntüler Ortalığı Karıştırdı Acun Ilıcalı Kesenin Ağzını Açmış! ! Bir Havuzu Var Sanki 4+1 Ev!
Hazal Kaya: 9'a 3 Tansiyonla Evde Baygın Yatıyorum! Hazal Kaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hazal Kaya’ya Ne Oldu? Hazal Kaya Neden Rahatsız? mask
Hazal Kaya: 9'a 3 Tansiyonla Evde Baygın Yatıyorum! Hazal Kaya Kimdir, Kaç Yaşındadır? Hazal Kaya’ya Ne Oldu? Hazal Kaya Neden Rahatsız?
Demet Özdemir'e Kaynana Çağrısı! Sözleri Ortalığı Buz Kestirdi! Hamile Mi... Oğuzhan Koç Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! Neler Oluyor? mask
Demet Özdemir'e Kaynana Çağrısı! Sözleri Ortalığı Buz Kestirdi! Hamile Mi... Oğuzhan Koç Bile Bu Kadarını Beklemiyordu! Neler Oluyor?
Masterchef Rıfat’ın Son Halini Görenler Şok Geçirdi! Kimse Tanıyamıyor! “Zaten Değişiktin İyice Değişik Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya… mask
Masterchef Rıfat’ın Son Halini Görenler Şok Geçirdi! Kimse Tanıyamıyor! “Zaten Değişiktin İyice Değişik Olmuşsun!” Yorumlar Arka Arkaya…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL