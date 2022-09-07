Tarım Kredi Market’ten Görülmemiş Kampanya! Bebek Bezi, Toz Şeker, Kaşar Peyniri, Sucuk, Tavuk Fiyatları Düştü! Tamamı 15 TL, 25 TL 35 TL’den Satışa Sunuluyor!

Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı satış parolası ile kampanyalarına devam eden Tarım Kredi Market dev kampanyalarına bir yenisini daha ekledi ve Bebek Bezi, Toz Şeker, Kaşar Peyniri, Sucuk, Tavuk gibi birçok ürünün etiket fiyatlarını yarıya indirdi ve kampanyayı başlattı. İşte Tarım Kredi Marketteki inanılmaz indirimli ürünler ve fiyat listesi.

TKK Türk Kahvesi 250 gram: 34,90 TL

Türem 30 Adet M boy: 33,25 TL

TK Toz Şeker 2 kg: 34 TL

Torku Yarım Yağlı Süt 1 litre: 15,90 TL

Tarım Kredi Tarsüt Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 700 gram: 70,90 TL

Tarım Kresi Süt Tazen Kaşar Peyniri 1 kg: 119,90 TL

TKK Taze Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400 gram: 43,90 TL

TKK Tam Yağlı Süzme Peynir 460 gram: 26,90 TL

TKK Tam Yağlı Beyaz Peynir 500 gram: 31,90 TL

Erpiliç Tavuk Cordon Blue 700 gram: 44,90 TL

Erpiliç Tavuk Schinitzel 700 gram: 38,90 TL

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…