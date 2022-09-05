Demet Özdemir'i Terk Eden Babası Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! "Böyle Baba Olmasa da Olur!" Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Kızının Erkek Hali!

Güzelliğinin yanı sıra hem aşk hayatı hem de başarılı kariyer yolculuğuyla bir an olsun gündemden düşmeyen Demet Özdemir gelin oldu! Uzunca zamandır dolu dolu aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile rüya gibi bir düğünle, bir ömür mutluluğa “evet!” diyen Özdemir’in düğün gününde yıllardır küs olduğu babası da vardı. Ortalığı kasıp kavuran acı dolu geçen yılların ardından kızını yalnız bırakmak istemeyen baba Özdemir, dosta düşmana boy gösterdi. İşte düğünde yaşananlar ve dikkat çeken detaylar.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!