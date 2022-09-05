- 05 Eyl 2022 - 17:26 G: 05 Eyl 2022 - 17:28

Demet Özdemir'i Terk Eden Babası Yıllar Sonra Ortaya Çıktı! "Böyle Baba Olmasa da Olur!" Görenler Ne Diyeceğini Şaşırıyor; Kızının Erkek Hali!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir’in hep güzelliği ve başarılı oyunculuğu konuşulurken şimdiyse yaptığı bir paylaşımla babasıyla olan ilişkisi mercek altına alındı. Uzun yıllar boyunca hem eşini hem de çocuklarını tek kalemde silen baba, yıllar sonra düğün gününde kızını yalnız bırakmadı. Yaptığı açıklamasıyla ve acı dolu geçmişiyle herkesi şaşırtan o hikâyeye gelin daha yakından bakalım.

Güzelliğinin yanı sıra hem aşk hayatı hem de başarılı kariyer yolculuğuyla bir an olsun gündemden düşmeyen Demet Özdemir gelin oldu! Uzunca zamandır dolu dolu aşk yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Koç ile rüya gibi bir düğünle, bir ömür mutluluğa “evet!” diyen Özdemir’in düğün gününde yıllardır küs olduğu babası da vardı. Ortalığı kasıp kavuran acı dolu geçen yılların ardından kızını yalnız bırakmak istemeyen baba Özdemir, dosta düşmana boy gösterdi. İşte düğünde yaşananlar ve dikkat çeken detaylar.

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05 Eyl 2022 - 17:26 Ankara- Yaşam

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