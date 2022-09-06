- 06 Eyl 2022 - 09:26 G: 06 Eyl 2022 - 10:47

Survivor Ayşe Karanlık Asansörde Sütyeniyle Öyle Bir Poz Verdi Ki… İncecik Beli, Göğüs Dekoltesi Kalpleri +140 Bpm’e Çıkardı! “Yandı Buralar Kraliçe”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da üst üste iki yıl bulunmuş olan Ayşe Yüksel, gündemi sallayıp geçti! Karanlık aynada vermiş olduğu pozlarla yürekleri yerinden çıkaran Yüksel; incecik beli, göğüs dekoltesiyle kalpleri adeta +140 Bpm’e çıkardı! İşte hayranlarından “Yandı buralar kraliçe” yorumlarını yaptıran Yüksel’in o pozları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında ilk kez görüntülenen Ayşe Yüksel; hem hal ve hareketlerinden hem de performansıyla milyonların kalbinde çoktan şampiyon olmuştu. All Star yarışmasına katılmayacağını söylemesine rağmen yarışmaya 1,5 ay sonra katılmıştı. Yarışmadan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, Survivor’dan sonra tatillere çıkmış ve kafa yorgunluğunu atmıştı. Şimdide karanlık asansörde sütyeniyle pozlar verince nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

06 Eyl 2022 - 09:26 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İrem Derici, Eski Sevgilisi Cem Belevi’yi Alaşağı Etti! Aldatmanın Arkasına Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Akıl Beyin Uçuyor! “Yok Artık!” mask
İrem Derici, Eski Sevgilisi Cem Belevi’yi Alaşağı Etti! Aldatmanın Arkasına Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Akıl Beyin Uçuyor! “Yok Artık!”
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Eylül 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Fatma Nur Yine Sınırları Aştı! Somer Şef Lafı Gediğine Koydu; Tam 12’den Vurdu! “Yaptığı Saygısızlık!” Herkesin İçerisinde Yerden Yere Vurdu! mask
Masterchef Fatma Nur Yine Sınırları Aştı! Somer Şef Lafı Gediğine Koydu; Tam 12’den Vurdu! “Yaptığı Saygısızlık!” Herkesin İçerisinde Yerden Yere Vurdu!
Benzine Motorine Zam, LPG’ye İndirim! Araç Sahipleri Sevinsin Mi Üzülsün Mü Bilemedi! İşte Güncel Akaryakıt Zam ve İndirimleri İle Güncel 6 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları! mask
Benzine Motorine Zam, LPG’ye İndirim! Araç Sahipleri Sevinsin Mi Üzülsün Mü Bilemedi! İşte Güncel Akaryakıt Zam ve İndirimleri İle Güncel 6 Eylül 2022 Akaryakıt Fiyatları!
Sinem Ünsal’ın Sütyenli Pozları Baş Döndürdü! Halit Özgür Sarı Çılgına Dönecek; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Süt Gibi Hatunsun!” mask
Sinem Ünsal’ın Sütyenli Pozları Baş Döndürdü! Halit Özgür Sarı Çılgına Dönecek; Bir Bakan Bir Daha Baktı! “Süt Gibi Hatunsun!”
Survivor Ayşe Karanlık Asansörde Sütyeniyle Öyle Bir Poz Verdi Ki… İncecik Beli, Göğüs Dekoltesi Kalpleri +140 Bpm’e Çıkardı! “Yandı Buralar Kraliçe” mask
Survivor Ayşe Karanlık Asansörde Sütyeniyle Öyle Bir Poz Verdi Ki… İncecik Beli, Göğüs Dekoltesi Kalpleri +140 Bpm’e Çıkardı! “Yandı Buralar Kraliçe”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL