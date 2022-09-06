Survivor Ayşe Karanlık Asansörde Sütyeniyle Öyle Bir Poz Verdi Ki… İncecik Beli, Göğüs Dekoltesi Kalpleri +140 Bpm’e Çıkardı! “Yandı Buralar Kraliçe”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da üst üste iki yıl bulunmuş olan Ayşe Yüksel, gündemi sallayıp geçti! Karanlık aynada vermiş olduğu pozlarla yürekleri yerinden çıkaran Yüksel; incecik beli, göğüs dekoltesiyle kalpleri adeta +140 Bpm’e çıkardı! İşte hayranlarından “Yandı buralar kraliçe” yorumlarını yaptıran Yüksel’in o pozları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında ilk kez görüntülenen Ayşe Yüksel; hem hal ve hareketlerinden hem de performansıyla milyonların kalbinde çoktan şampiyon olmuştu. All Star yarışmasına katılmayacağını söylemesine rağmen yarışmaya 1,5 ay sonra katılmıştı. Yarışmadan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, Survivor’dan sonra tatillere çıkmış ve kafa yorgunluğunu atmıştı. Şimdide karanlık asansörde sütyeniyle pozlar verince nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.