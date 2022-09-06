Survivor Ayşe Karanlık Asansörde Sütyeniyle Öyle Bir Poz Verdi Ki… İncecik Beli, Göğüs Dekoltesi Kalpleri +140 Bpm’e Çıkardı! “Yandı Buralar Kraliçe”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 yılında ilk kez görüntülenen Ayşe Yüksel; hem hal ve hareketlerinden hem de performansıyla milyonların kalbinde çoktan şampiyon olmuştu. All Star yarışmasına katılmayacağını söylemesine rağmen yarışmaya 1,5 ay sonra katılmıştı. Yarışmadan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, Survivor’dan sonra tatillere çıkmış ve kafa yorgunluğunu atmıştı. Şimdide karanlık asansörde sütyeniyle pozlar verince nefesler kesildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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