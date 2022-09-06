Sigaraya Dev Zam! Bu Zam İle Birlikte En Düşük Sigara 30 TL Olacak! Zamlı Fiyatları Görenlerin Dudağı Uçukluyor! İşte Marlboro, Parliament, Camel, LM, HD Zamlı Fiyatları!
Son zamanlarda fiyatları sürekli olarak artmaya başlayan ürünler arasında zirve yarışında bulunan sigara için beklenen kötü haber sonunda verildi. Birçok zam sonrasında tüketicilerin meraklı bekleyişi sürerken yaşanan zamlardan sigara da nasibini aldı. İşte sigaraya getirilecek dev zam ve güncel sigara fiyatları.
Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler pek çok alanda etkisini hissettirmeye devam ediyor. Ekonomik nedenlerle yaşanan zamlanmalardan ise en çok etkilenen ürünler arasında sigara da yer alıyor. Akaryakıt, gıda, giyim gibi pek çok alan binlerce ürünün fiyatlarında zamlanmalar yaşanırken sigara da yerinde saymayarak zam furyasına ekleniyor. Ağustos ayı ile birlikte açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda doğalgaz, elektrik gibi birçok tüketim ürününde zamlanmalar yaşanmaya başlarken sigara da zamlanan ürünler arasına eklendi ve liste fiyatları tamamen artarak değişti. İşte sigaraya uygulanacak olan yeni zammın oranı ve güncel sigara fiyatları listesi.
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06 Eyl 2022 - 16:42 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.