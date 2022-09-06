Sigaraya Dev Zam! Bu Zam İle Birlikte En Düşük Sigara 30 TL Olacak! Zamlı Fiyatları Görenlerin Dudağı Uçukluyor! İşte Marlboro, Parliament, Camel, LM, HD Zamlı Fiyatları!

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ekonomik problemler pek çok alanda etkisini hissettirmeye devam ediyor. Ekonomik nedenlerle yaşanan zamlanmalardan ise en çok etkilenen ürünler arasında sigara da yer alıyor. Akaryakıt, gıda, giyim gibi pek çok alan binlerce ürünün fiyatlarında zamlanmalar yaşanırken sigara da yerinde saymayarak zam furyasına ekleniyor. Ağustos ayı ile birlikte açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda doğalgaz, elektrik gibi birçok tüketim ürününde zamlanmalar yaşanmaya başlarken sigara da zamlanan ürünler arasına eklendi ve liste fiyatları tamamen artarak değişti. İşte sigaraya uygulanacak olan yeni zammın oranı ve güncel sigara fiyatları listesi.

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