Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Komiser Bilmecesi Çözüldü! ! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Meğer Gerçek Bildiğiniz Gibi Değilmiş...

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam eden Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama gerçekleştiren Şevket Çoruh, canlandırdığı Mesut karakteri ve Arka Sokaklar dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser ayrıldı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisini bıraktı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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