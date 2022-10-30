- 30 Eki 2022 - 20:24

Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Komiser Bilmecesi Çözüldü! ! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Meğer Gerçek Bildiğiniz Gibi Değilmiş...

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam eden Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama gerçekleştiren Şevket Çoruh, canlandırdığı Mesut karakteri ve Arka Sokaklar dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam eden Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama gerçekleştiren Şevket Çoruh, canlandırdığı Mesut karakteri ve Arka Sokaklar dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser ayrıldı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisini bıraktı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

30 Eki 2022 - 20:24 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Kötü Haber! Mahkum Neden Bitiyor? FOX TV FİNAL İpini Kesti! Mahkum Neden Final, Neden Erken Bitti? mask
Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Kötü Haber! Mahkum Neden Bitiyor? FOX TV FİNAL İpini Kesti! Mahkum Neden Final, Neden Erken Bitti?
O Kız Dizisinde Zeynep Reytingleri Yükseltti! Sitare'nin Yeni Gözdesi Zeynep İn, Ozan Out Oldu! Yeni Dünyanın Kapıları Sonuna Kadar Açıldı!! Baba Kadir Şaşkın... mask
O Kız Dizisinde Zeynep Reytingleri Yükseltti! Sitare'nin Yeni Gözdesi Zeynep İn, Ozan Out Oldu! Yeni Dünyanın Kapıları Sonuna Kadar Açıldı!! Baba Kadir Şaşkın...
Kızılcık Şerbeti Dizisi Gündem Oldu! Kızılcık Şerbeti Dizisi Hangi Gün Hangi Kanalda Yayınlanıyor! Kızılcık Şerbeti Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler? mask
Kızılcık Şerbeti Dizisi Gündem Oldu! Kızılcık Şerbeti Dizisi Hangi Gün Hangi Kanalda Yayınlanıyor! Kızılcık Şerbeti Konusu Nedir, Oyuncuları Kimler?
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babasının Hikayesi Şok Etti! Feride Karşısında Görünce Kalpten Gidecek; Elleri, Kollar Boşalacak! Meğer Yıllar Önce… mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Babasının Hikayesi Şok Etti! Feride Karşısında Görünce Kalpten Gidecek; Elleri, Kollar Boşalacak! Meğer Yıllar Önce…
En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor? mask
En Çok Konuşulan Diziler Şok İçerisinde Bıraktı! Sosyal Medyanın Zirvesinde Olan Diziler Belli Oldu! Öyle Diziler İlk Sıraya Oturdu Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Merak Uyandırdı! Sonu Felaketle Sonuçlanıyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı! mask
Yalı Çapkını Dizisinin Finali Merak Uyandırdı! Sonu Felaketle Sonuçlanıyor! Gülseren Budayıcıoğlu Her Şeyi Tek Tek Açıkladı; Suna ve Ferit’in İlişkisi Şok Etkisi Yarattı!
Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!” mask
Arka Sokaklar Dizisinde Yürekler Sızım Sızım Sızladı! Rıza Baba Kahroldu, Yıkıldı! Ailesi Gözlerinin Önünde Alevler İçinde Kaldı… “Yok Artık!”
Arka Sokaklar Dizisinin Final Kararı Çoktan Çıktı! Yapımcı İstediği Şevki Kimsede Bulamadı, Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… “Güle Güle!” mask
Arka Sokaklar Dizisinin Final Kararı Çoktan Çıktı! Yapımcı İstediği Şevki Kimsede Bulamadı, Her Şey Üst Üste Gelmeye Başladı… “Güle Güle!”
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ayvayı Yedi! Kanser Olduğu Yetmiyormuş Gibi Bir de Bunu Yaşadı... “Yazık Günah Ya!” Hayatı Zindana Dönüşmeye Başladı... mask
Hayat Bugün Dizisinde Barış Ayvayı Yedi! Kanser Olduğu Yetmiyormuş Gibi Bir de Bunu Yaşadı... “Yazık Günah Ya!” Hayatı Zindana Dönüşmeye Başladı...
Bir Peri Masalı Dizisinde "Olmaz" Denilen Oldu! Seyirciler Buz Gibi Kesildi; "Zengin Olunca İşler Değişiyor!" Yedikleri Yemek Zehir Oldu Çıktı! Meğer... mask
Bir Peri Masalı Dizisinde "Olmaz" Denilen Oldu! Seyirciler Buz Gibi Kesildi; "Zengin Olunca İşler Değişiyor!" Yedikleri Yemek Zehir Oldu Çıktı! Meğer...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Komiser Bilmecesi Çözüldü! ! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Meğer Gerçek Bildiğiniz Gibi Değilmiş... mask
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Komiser Bilmecesi Çözüldü! ! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Meğer Gerçek Bildiğiniz Gibi Değilmiş...
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan Minicik Fırfırlı Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Tüm Çekiciliğini Konuşturdu Bakanların Kalbi Pıt Pıt Attı! mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Gülsim Ali İlhan Minicik Fırfırlı Eteğiyle Bacak Şov Yaptı! Tüm Çekiciliğini Konuşturdu Bakanların Kalbi Pıt Pıt Attı!
O Kız Dizisinde Zeynep Reytingleri Yükseltti! Sitare'nin Yeni Gözdesi Zeynep İn, Ozan Out Oldu! Yeni Dünyanın Kapıları Sonuna Kadar Açıldı!! Baba Kadir Şaşkın... mask
O Kız Dizisinde Zeynep Reytingleri Yükseltti! Sitare'nin Yeni Gözdesi Zeynep İn, Ozan Out Oldu! Yeni Dünyanın Kapıları Sonuna Kadar Açıldı!! Baba Kadir Şaşkın...
Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Kötü Haber! Mahkum Neden Bitiyor? FOX TV FİNAL İpini Kesti! Mahkum Neden Final, Neden Erken Bitti? mask
Mahkum Dizisinden Kalpleri Acıtan Kötü Haber! Mahkum Neden Bitiyor? FOX TV FİNAL İpini Kesti! Mahkum Neden Final, Neden Erken Bitti?
Banu Alkan’ın Sevgilisi Kemal Yıldız'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Alkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Evlilik… mask
Banu Alkan’ın Sevgilisi Kemal Yıldız'ın Yaşı Merak Uyandırdı! Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Banu Alkan ile Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer Evlilik…
İbrahim Tatlıses’in Eski Eşini Görenler Şok Oldu! Dilan Çıtak’ın Annesini Hiç Böyle Görmediniz; Tarzı, Halini Görenler “Maşallah!” Dedi... mask
İbrahim Tatlıses’in Eski Eşini Görenler Şok Oldu! Dilan Çıtak’ın Annesini Hiç Böyle Görmediniz; Tarzı, Halini Görenler “Maşallah!” Dedi...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL