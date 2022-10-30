Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Komiser Bilmecesi Çözüldü! ! Ayrılış Sebebi Yürekler Paramparça Dağlandı! Meğer Gerçek Bildiğiniz Gibi Değilmiş...
Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam eden Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama gerçekleştiren Şevket Çoruh, canlandırdığı Mesut karakteri ve Arka Sokaklar dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar...
Yeni sezonu ile seyirci karşısına çıkmak için hazırlıklarına devam eden Arka Sokaklar dizisinden Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un ayrıldığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili ilk kez açıklama gerçekleştiren Şevket Çoruh, canlandırdığı Mesut karakteri ve Arka Sokaklar dizisi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser ayrıldı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisini bıraktı mı? Şevket Çoruh, Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldı? İşte, detaylar…
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30 Eki 2022 - 20:24 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.