- 10 Eyl 2022 - 09:12

Şok Market’ten Çılgın İndirim Bugün Başlıyor! Ayçiçek Yağı, Zeytinyağı, Makarna, Salça, Un, Şeker Fiyatları Düştü! 5,25 TL, 7,90 TL, 14,50 TL’den Satışa Sunuluyor!

Yaptığı indirimler ile en çok tercih edilen zincir marketler arasında yer alan Şok market durmak bilmeyen indirim dolu kampanyalarını yayınlamaya devam ediyor. İndirimlerine bir yenisini daha ekleyen Şok market birçok üründe indirime gitti. İşte Şok marketteki indirimli ürünler.

Sahip olduğu kaliteli ürünleri uygun fiyatlar ile satışa sunması ile vatandaşların alışveriş için ilk adresleri arasında yer alan Şok market inanılmaz kampanyalar yayın lamaya devam ediyor. Bu bağlamda Ayçiçek yağı, zeytinyağı, bakliyat, makarna, salça, un, şeker fiyatlarında indirime giden Şok marketteki ürünler ve fiyat listesi ise şu şekilde.

Evin Ayçiçek Yağı 5 litre: 152,50 TL

Evin Mısır Yağı 5 litre: 169,95 TL

Evin Ayçiçek Yağı 2 litre: 66,50 TL

Evin Ayçiçek Yağı 1 litre: 35,50 TL

Piyale Un 5 kg: 55 TL

Piyale Un 2 kg: 22,50 TL

Türk Şeker Kristal Toz Şeker 5 kg: 85 TL

Filiz Makarna Çeşitleri 500 gram: 9,25 TL

Barilla Makarna Çeşitleri 500 gram: 14,45 TL

Piyale Makarna Çeşitleri 500 gram: 5,25 TL

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10 Eyl 2022 - 09:12 - Gündem

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