İbrahim Tatlıses'i Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızladı! Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki,

Bir süre önce geçirdiği trafik kazası ile sevenlerini bir hayli endişelendiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kazanın hemen akşamında tekerlekli sandalye ile konsere çıkmıştı. Konser programında hiçbir değişiklik gerçekleştirmeyen İbrahim Tatlıses, dün akşam tekerlekli sandalye ile ikinci konserini verdi. İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile verdiği Manisa konserinde yaptığı açıklamalar ise, herkesi şaşırttı! Peki, İbrahim Tatlıses’in Manisa konserinde neler yaşandı? İbrahim Tatlıses, Manisa konserinde neler söyledi? İşte, detaylar…

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