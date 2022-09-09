İbrahim Tatlıses'i Görenlerin Yürekleri Sızım Sızım Sızladı! Hayranlarını Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Halde Konser Verdi Ki,
Bir süre önce geçirdiği trafik kazası ile sevenlerini bir hayli endişelendiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kazanın hemen akşamında tekerlekli sandalye ile konsere çıkmıştı. Konser programında hiçbir değişiklik gerçekleştirmeyen İbrahim Tatlıses, dün akşam tekerlekli sandalye ile ikinci konserini verdi. İşte o konserden çok özel detaylar...
Bir süre önce geçirdiği trafik kazası ile sevenlerini bir hayli endişelendiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kazanın hemen akşamında tekerlekli sandalye ile konsere çıkmıştı. Konser programında hiçbir değişiklik gerçekleştirmeyen İbrahim Tatlıses, dün akşam tekerlekli sandalye ile ikinci konserini verdi. İbrahim Tatlıses’in tekerlekli sandalye ile verdiği Manisa konserinde yaptığı açıklamalar ise, herkesi şaşırttı! Peki, İbrahim Tatlıses’in Manisa konserinde neler yaşandı? İbrahim Tatlıses, Manisa konserinde neler söyledi? İşte, detaylar…
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09 Eyl 2022 - 23:39 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.