Survivor Sude’nin Beyaz Bikinisi Sevgilisini Çıldırttı! “Mert Öcal Bu Paylaşımdan Savaş Çıkarır!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un hem 2019 hem de 2022 döneminde bulunan Sude Burcu, beyaz bikinisiyle çok canlar yaktı! Fiziğiyle adeta ateş eden Sude Burcu’ya “Mert Öcal’ın bu paylaşımdan haberi yok galiba” yorumları yapıldı. Görenlerin küçük dilinin tutulmasına neden olan Sude Burcu, sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında boy gösteren Sude Burcu, yarışmanın ilk bölümlerinde bomba bir olayla anılmıştı. Nisa Bölükbaşı’nın iddialarına göre Mert Öcal, en yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu’yla bir ilişkideyken; aynı zamanda da Sude Burcu’yu sevgili olarak görüyordu. Yasak aşk iddialarıyla anılan Sude Burcu, yarışmadan sonra Mert Öcal’la ilişkisine kaldığı yerden devam etmişti. Peki, Sude Burcu nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.