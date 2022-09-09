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09 Eyl 2022 - 23:20

Survivor Sude’nin Beyaz Bikinisi Sevgilisini Çıldırttı! “Mert Öcal Bu Paylaşımdan Savaş Çıkarır!” Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Fiziğiyle Ateş Etti…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’un hem 2019 hem de 2022 döneminde bulunan Sude Burcu, beyaz bikinisiyle çok canlar yaktı! Fiziğiyle adeta ateş eden Sude Burcu’ya “Mert Öcal’ın bu paylaşımdan haberi yok galiba” yorumları yapıldı. Görenlerin küçük dilinin tutulmasına neden olan Sude Burcu, sosyal medyayı resmen salladı geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…