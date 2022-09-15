Yasak Elma Dizisinin 6. Sezonu Komple İfşa Oldu! Yıldız, Ender, Doğan, Kumru… Öğrendiğiniz An Kanınız Çekilecek, Tüyleriniz Ürperecek! Meğer…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Yasak Elma’nın yeni sezon çekimleri Salı itibariyle başladı! Sezona bomba bir giriş yapacak olan Yasak Elma’nın 6. sezonunda yaşanacak olanlar ortaya çıktı! Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin başına geleceklerse tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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