- 15 Eyl 2022 - 18:56 G: 15 Eyl 2022 - 19:41

Yasak Elma Dizisinin 6. Sezonu Komple İfşa Oldu! Yıldız, Ender, Doğan, Kumru… Öğrendiğiniz An Kanınız Çekilecek, Tüyleriniz Ürperecek! Meğer…

FOX TV ekranlarının en başarılı dizilerinden biri olan Yasak Elma’nın 6. sezonu komple ifşa edildi! Yıldız, Ender, Doğan, Kumru ve birçok karakterin başına gelecek olanların gündeme bomba gibi düşmesi ise ağızları açık bıraktı! Öğrendiğiniz an kanınız çekilecek ve tüyleriniz ürperecek! Meğer…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden yetenekli oyuncuların bulunduğu Yasak Elma’nın yeni sezon çekimleri Salı itibariyle başladı! Sezona bomba bir giriş yapacak olan Yasak Elma’nın 6. sezonunda yaşanacak olanlar ortaya çıktı! Eda Ece’nin hayat verdiği Yıldız karakterinin başına geleceklerse tepkilere neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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15 Eyl 2022 - 18:56 Ankara- Yaşam

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