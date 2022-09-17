Burcu Özerk Minisiyle Instagram’da Yangınlar Çıkardı! Fiziğini Görenler Kül Oldular; “Seni Görünce Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!”
En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan güzeller güzeli oyuncu Burcu Özberk, minicik bir elbise giyerek kalpleri resmen yerinden çıkardı. Fiziği ayrı güzelliği ayrı gündem olan Özberk, adeta Instagram’ı alev alev yaktı! İşte hayranlarından “Baklava gibi hatunsun” yorumlarını alan Burcu Özberk’in o pozları…
Yakın zamanda Murat Boz’la “Rüyanda Görürsün” dizisi için çalışmalara başlayacak olan Burcu Özberk, partnerine övgüler yağdırmıştı. Güneşin Kızları dizisinde tanınır bir hale gelen Burcu Özberk, Afilli Aşk dizisinde ise asıl çıkışını yapmıştı. Afilli Aşk dizisinin dünyada yayınlanması; Burcu Özberk’i bir dünya markası haline getirmişti. Güzeller güzeli oyuncu, 9 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram sayfasından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.