- 17 Eyl 2022 - 21:09

Burcu Özerk Minisiyle Instagram’da Yangınlar Çıkardı! Fiziğini Görenler Kül Oldular; “Seni Görünce Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!”

En son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde yer alan güzeller güzeli oyuncu Burcu Özberk, minicik bir elbise giyerek kalpleri resmen yerinden çıkardı. Fiziği ayrı güzelliği ayrı gündem olan Özberk, adeta Instagram’ı alev alev yaktı! İşte hayranlarından “Baklava gibi hatunsun” yorumlarını alan Burcu Özberk’in o pozları…

Yakın zamanda Murat Boz’la “Rüyanda Görürsün” dizisi için çalışmalara başlayacak olan Burcu Özberk, partnerine övgüler yağdırmıştı. Güneşin Kızları dizisinde tanınır bir hale gelen Burcu Özberk, Afilli Aşk dizisinde ise asıl çıkışını yapmıştı. Afilli Aşk dizisinin dünyada yayınlanması; Burcu Özberk’i bir dünya markası haline getirmişti. Güzeller güzeli oyuncu, 9 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram sayfasından yapmış olduğu paylaşımla nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

17 Eyl 2022 - 21:09 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı! mask
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı!
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!” mask
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!”
Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup… mask
Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup…
Kenan Doğulu Harbiye'yi Salladı! mask
Kenan Doğulu Harbiye'yi Salladı!
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla… mask
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla…
Masterchef’ten Elenen Yine İfşa Oldu! Sevgilisinin Kollarına Gidiyor… Fatma Nur Mu, Melih Mi, Barış Mı? Sosyal Medya Ayağa Kalktı! mask
Masterchef’ten Elenen Yine İfşa Oldu! Sevgilisinin Kollarına Gidiyor… Fatma Nur Mu, Melih Mi, Barış Mı? Sosyal Medya Ayağa Kalktı!
Hande Erçel’in Kardeşinden Kahreden Haber! Minik Mavi’den Sonra Gamze Erçel’de… Yürekler Sızım Sızım Sızladı; İlk Açıklama Geldi! Kimsenin Haberi Bile Yoktu Ama… mask
Hande Erçel’in Kardeşinden Kahreden Haber! Minik Mavi’den Sonra Gamze Erçel’de… Yürekler Sızım Sızım Sızladı; İlk Açıklama Geldi! Kimsenin Haberi Bile Yoktu Ama…
Masterchef Barış Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Ne Rezil Bir Adamsın Sen!” Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… Meydan Kavgası! Boğaz Boğaza Geldiler… mask
Masterchef Barış Twitter’ı Ayağa Kaldırdı! “Ne Rezil Bir Adamsın Sen!” Şeflerin Gözünün İçine Baka Baka… Meydan Kavgası! Boğaz Boğaza Geldiler…
Kurtlar Vadisi Dizisinin Güllü’sünden Bomba Değişim! “Kilolusun” Diyenlere İnat Yaptı Yapacağını! Polat Alemdar Görse Tanıyamaz! mask
Kurtlar Vadisi Dizisinin Güllü’sünden Bomba Değişim! “Kilolusun” Diyenlere İnat Yaptı Yapacağını! Polat Alemdar Görse Tanıyamaz!
Hadise Hayatının Şokunu Yaşadı! Mehmet Dinçerler’in İsteklerine Akıl Sır Ermiyor! Sadece 4 Ayda Öyle Bir Zarar Etti Ki… “Yok Artık!” mask
Hadise Hayatının Şokunu Yaşadı! Mehmet Dinçerler’in İsteklerine Akıl Sır Ermiyor! Sadece 4 Ayda Öyle Bir Zarar Etti Ki… “Yok Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup… mask
Seda Sayan’a 25 Yaş Küçük Kocasından Rest! “Bundan Sonra Benim İstediğim Olacak!” Dedi, Tüm Yetkiyi Ellerine Aldı! Masaya Yumruğu Vurup…
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!” mask
Masterchef Serpilay’ın Yine Dalga Konusu Oldu! Twitter’ın Diline Öyle Bir Düştü Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! “Seni Nasıl Kadroya Aldılar!”
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı! mask
Gönül Dağı Dizisinde Meryem Yerin Dibine Girdi! Tüm Gedeli’nin Ağzına Sakız Oldu; Rıfat’ın Karısı Kasabayı Ayağa Kaldırdı! Duymadığı Hakaret, Edilmeyen Kötü Söz Kalmadı!
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla… mask
İyilik Dizisinde Neslihan Hapı Yuttu! Kocasından İntikam Almak İsterken; Başını Öyle Bir Yaktı Ki… “Akılsız Mısın Kızım!” Tepkiler Gırla…
Masterchef Yarışmasında Bugüne Kadar Görülmemiş Hata! Şefler Hepsinin İpini Kesip Ellerine Verecek! “Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!” Tepiler Arka Arkaya… mask
Masterchef Yarışmasında Bugüne Kadar Görülmemiş Hata! Şefler Hepsinin İpini Kesip Ellerine Verecek! “Bu Kadarı da Yapılmaz Ki!” Tepiler Arka Arkaya…
Burcu Özerk Minisiyle Instagram’da Yangınlar Çıkardı! Fiziğini Görenler Kül Oldular; “Seni Görünce Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!” mask
Burcu Özerk Minisiyle Instagram’da Yangınlar Çıkardı! Fiziğini Görenler Kül Oldular; “Seni Görünce Evdekine Ekmek Veresim Gelmiyor!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL