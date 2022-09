Migros Markette Et ve Kıymada Dev İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…

Son dönemlerde fiyatı en çok artan ürünler arasında kırmızı et ve ürünleri de yer almakta. Fiyatları oldukça artan bu ürünlerde ise tüketicilerin imdadına Migros market yetişti ve sahip olduğu birçok kırmızı et ürününde indirime gittiğini duyurdu. İşte Migros marketteki indirimli kırmızı et, kıyma, köfte, sucuk ve kuşbaşı gibi indirimli ürünler ve fiyat listesi.

Dana Kıymalık kg: 117,75 TL

Uzman Kasap Izgara Köfte 320 gram: 42,95 TL

Uzman Kasap Tekirdağ Köfte 320 gram: 42,95 TL

Dana But Sotelik Et kg: 140,04 TL

Dana Döş Rulo kg: 125,50 TL

Uzman Kasap Dana Hamburger Köfte 330 gram: 42,50 TL

Dana But Tas Kebaplık Et kg: 139,19 TL

Migros Dana Döner 250 gram: 32,95 TL

Dana Antrikot kg: 229,90 TL

Uzman Kasap Dana Kuzu Klasik Köfte 320 gram: 39,95 TL

