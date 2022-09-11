Migros Markette Et ve Kıymada Dev İndirim! Kuşbaşı, Kıyma, Köfte ve Sucuk Sadece 32 TL, 39 TL, 42 TL’ye Düştü! Market Doldu Taştı, Sınırlı Sayıda! Koşun, Yetişin…
Migros market inanılmaz kampanyalarını yayınlamaya devam ediyor. Her hafta yayınladığı dev indirimli kampanyalara bir yenisini daha ekleyen Migros market et ürünleri reyonundaki tüm ürünlerde indirime gitti. İşte Migros marketteki indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Son dönemlerde fiyatı en çok artan ürünler arasında kırmızı et ve ürünleri de yer almakta. Fiyatları oldukça artan bu ürünlerde ise tüketicilerin imdadına Migros market yetişti ve sahip olduğu birçok kırmızı et ürününde indirime gittiğini duyurdu. İşte Migros marketteki indirimli kırmızı et, kıyma, köfte, sucuk ve kuşbaşı gibi indirimli ürünler ve fiyat listesi.
Dana Kıymalık kg: 117,75 TL
Uzman Kasap Izgara Köfte 320 gram: 42,95 TL
Uzman Kasap Tekirdağ Köfte 320 gram: 42,95 TL
Dana But Sotelik Et kg: 140,04 TL
Dana Döş Rulo kg: 125,50 TL
Uzman Kasap Dana Hamburger Köfte 330 gram: 42,50 TL
Dana But Tas Kebaplık Et kg: 139,19 TL
Migros Dana Döner 250 gram: 32,95 TL
Dana Antrikot kg: 229,90 TL
Uzman Kasap Dana Kuzu Klasik Köfte 320 gram: 39,95 TL
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11 Eyl 2022 - 01:25 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.