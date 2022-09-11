- 11 Eyl 2022 - 11:59 G: 11 Eyl 2022 - 12:13

Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki yıl üst üste duyuran Ayşe Yüksel, ayna pozlarıyla kalpleri yerinden çıkardı! Hayranlarından binlerce beğeni ve yorum alan Ayşe Yüksel’in bu hallerine “Şu fizikle döndürmeyeceğin baş yok farkında mısın?” yorumları yapıldı! Sosyal medyayı sallayıp geçen Ayşe Yüksel, ateşlerin yükselmesine neden oldu! Bir bakanın bir daha baktığı güzeller güzeli isim Ayşe Yüksel, gündemi salladı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2021 döneminde ilk kez görülen Ayşe Yüksel, performansı ve olaylara olan yaklaşımıyla milyonlarca kişinin kalbinde taht kurmuştu. “Evimizin kızı” olarak adlandırılan Ayşe Yüksel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu siyahlar içerisindeki paylaşımı gündemi salladı! İşte merak edilenler…

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11 Eyl 2022 - 11:59 Ankara- Yaşam

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