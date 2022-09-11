Anasayfa/

Foto Galeri/

11 Eyl 2022 - 11:59

Survivor Ayşe’nin Ayna Pozu Yürekleri Yerinden Çıkardı! “Şu Fizikle Döndüremeyeceğin Baş Yok!” Sosyal Medyayı Salladı Geçti, Ateşleri Yükseltti! Bir Bakan Bir Daha…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını iki yıl üst üste duyuran Ayşe Yüksel, ayna pozlarıyla kalpleri yerinden çıkardı! Hayranlarından binlerce beğeni ve yorum alan Ayşe Yüksel’in bu hallerine “Şu fizikle döndürmeyeceğin baş yok farkında mısın?” yorumları yapıldı! Sosyal medyayı sallayıp geçen Ayşe Yüksel, ateşlerin yükselmesine neden oldu! Bir bakanın bir daha baktığı güzeller güzeli isim Ayşe Yüksel, gündemi salladı!