Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Yere Çakıldı! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü; Ne Duyuldu! Kuyumcular Ne Yapacağını Şaşırdı… Dizlerini Dövüyorlar!
Altın fiyatlarında resmen 8,9 şiddetinde skandal çakılma! Böylesi daha önce ne görüldü, ne duyuldu! Kuyumcuların bile ne yapacağını şaşırdığı altında; birçok yatırımcı ise dizlerini dövmeye başladı! Altın fiyatlarını görenler ise sosyal medyada “tweet” atarak düşüncelerini dile getirdiler! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
1.038 liraya kadar yükselerek altın alıcını harekete geçiren altın, şimdide şok bir çakılma yaşadı. Dolar kurunun yükselişi ve ONS altının düşüşünden kaynaklı olarak bir yükselen bir de düşen altın, 12 Eylül Pazartesi gününe düşüş yaşayarak başları! Kuyumcuların bile artık ne yapacağını şaşırdığı altın, FED kararına gözleri çevirmesine neden oldu! İşte merak edilen güncel altın fiyatları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.