- 12 Eyl 2022 - 16:08

Masterchef Yarışmasında Danilo Zanna Öyle Bir Şeyi Yakaladı Ki… Mehmet Şefin Eli Ayağına Dolandı; Yarışmacı Gözyaşlarına Boğuldu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının fenomen yapımı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde yedek kadrodan asil kadroya geçmek isteyen yarışmacıların iddialı yarışı ekranlara geldi. Bu yarış esnasında yarışmacı, Ayşegül’ün yaptığı bir hata MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna’yı harekete geçirdi. İşte detaylar...

TV8 ekranlarının fenomen yapımı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde yedek kadrodan asil kadroya geçmek isteyen yarışmacıların iddialı yarışı ekranlara geldi. Bu yarış esnasında yarışmacı, Ayşegül’ün yaptığı bir hata MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna’yı harekete geçirdi. O hata sonrasında MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının stüdyosunu ele geçiren şey; gözyaşları oldu! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu, ana kadroya kim geçti? MasterChef Türkiye 2022 yarışması Ayşegül olayı ne? İşte, detaylar…

12 Eyl 2022 - 16:08 - Masterchef Türkiye 2022

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