Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sından Yürekleri Yakıp Yıkan Haber! Sessizliğini Çok Fena Bozdu; Hayranları Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile ünlü yazar Metin Hara’nın bir süredir devam eden aşk ilişkilerinin bittiği iddia edilmişti. Bu iddianın ardından Hilal Altınbilek ve Metin Hara’nın ayrı ayrı fotoğrafları kaldırması dikkat çekmiş, ancak, her iki isimden de konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti. İşte Hilal Altınbilek ile ilgili merak edilen detaylar...
Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile ünlü yazar Metin Hara’nın bir süredir devam eden aşk ilişkilerinin bittiği iddia edilmişti. Bu iddianın ardından Hilal Altınbilek ve Metin Hara’nın ayrı ayrı fotoğrafları kaldırması dikkat çekmiş, ancak, her iki isimden de konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti. Hilal Altınbilek ve Metin Hara ikilisinden ilk açıklama ünlü oyuncu Hilal Altınbilek’ten geldi. Peki, Hilal Altınbilek ve Metin Hara ayrıldı mı? Hilal Altınbilek ve Metin Hara neden ayrıldı? Hilal Altınbilek, Metin Hara için ne dedi? İşte, detaylar…
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12 Eyl 2022 - 16:09 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.