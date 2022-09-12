Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Züleyha’sından Yürekleri Yakıp Yıkan Haber! Sessizliğini Çok Fena Bozdu; Hayranları Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile ünlü yazar Metin Hara’nın bir süredir devam eden aşk ilişkilerinin bittiği iddia edilmişti. Bu iddianın ardından Hilal Altınbilek ve Metin Hara’nın ayrı ayrı fotoğrafları kaldırması dikkat çekmiş, ancak, her iki isimden de konuya ilişkin bir açıklama gelmemişti. Hilal Altınbilek ve Metin Hara ikilisinden ilk açıklama ünlü oyuncu Hilal Altınbilek’ten geldi. Peki, Hilal Altınbilek ve Metin Hara ayrıldı mı? Hilal Altınbilek ve Metin Hara neden ayrıldı? Hilal Altınbilek, Metin Hara için ne dedi? İşte, detaylar…

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