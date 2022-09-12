Survivor Nisa’nın Mayolu Paylaşımı Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Sana Bir Şeyler Oldu!” 0 Kusur Fiziğiyle Alev Alev Yaktı!
Survivor yarışmasında ününe ün katan Nisa Bölükbaşı, mayolu paylaşımıyla yürekleri hop indirip hop kaldırdı! “Sana bir şeyler oldu” yorumlarını alan Survivor Nisa, gündemi sallayıp geçti ve adeta sevelerini yaktı! Fiziğini bir kez daha konuşturan Survivor yarışmacı, akılları başlardan aldı götürdü! İşte Survivor şampiyonu olan Nisa’nın mayolu pozları…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı kupayı kaldıran isim olmuştu. Yarışmadan sonra hayatı bambaşka bir yönde evirilen şampiyon, Survivor yarışmasında saklamış olduğu aşkını yarışmadan sonra bangır bangır duyurmuştu. Şu sıralar sevgilisi Ogeday Girişken’le tatile çıkan Survivor Nisa, sosyal medya üzerinden mayolu bir paylaşımda bulunarak herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.