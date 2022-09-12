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12 Eyl 2022 - 19:36

Survivor Nisa’nın Mayolu Paylaşımı Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Sana Bir Şeyler Oldu!” 0 Kusur Fiziğiyle Alev Alev Yaktı!

Survivor yarışmasında ününe ün katan Nisa Bölükbaşı, mayolu paylaşımıyla yürekleri hop indirip hop kaldırdı! “Sana bir şeyler oldu” yorumlarını alan Survivor Nisa, gündemi sallayıp geçti ve adeta sevelerini yaktı! Fiziğini bir kez daha konuşturan Survivor yarışmacı, akılları başlardan aldı götürdü! İşte Survivor şampiyonu olan Nisa’nın mayolu pozları…