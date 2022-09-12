- 12 Eyl 2022 - 19:36 G: 12 Eyl 2022 - 21:03

Survivor Nisa’nın Mayolu Paylaşımı Yürekleri Hop İndirip Hop Kaldırdı! “Sana Bir Şeyler Oldu!” 0 Kusur Fiziğiyle Alev Alev Yaktı!

Survivor yarışmasında ününe ün katan Nisa Bölükbaşı, mayolu paylaşımıyla yürekleri hop indirip hop kaldırdı! “Sana bir şeyler oldu” yorumlarını alan Survivor Nisa, gündemi sallayıp geçti ve adeta sevelerini yaktı! Fiziğini bir kez daha konuşturan Survivor yarışmacı, akılları başlardan aldı götürdü! İşte Survivor şampiyonu olan Nisa’nın mayolu pozları…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde Nisa Bölükbaşı kupayı kaldıran isim olmuştu. Yarışmadan sonra hayatı bambaşka bir yönde evirilen şampiyon, Survivor yarışmasında saklamış olduğu aşkını yarışmadan sonra bangır bangır duyurmuştu. Şu sıralar sevgilisi Ogeday Girişken’le tatile çıkan Survivor Nisa, sosyal medya üzerinden mayolu bir paylaşımda bulunarak herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

12 Eyl 2022 - 19:36 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Tozluyaka Cemre’nin Katili Kim... Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Siz Şaka Mısınız?” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Tozluyaka Cemre’nin Katili Kim... Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Siz Şaka Mısınız?” Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef Dilan Aşk Bombasını Patlatıp Gitti! Sevgilisi Masterchef Yarışmasından Çıktı; Duyanların Nutku Tutuldu! Meğer Şeflerin Gözlerinin İçine Baka Baka… mask
Masterchef Dilan Aşk Bombasını Patlatıp Gitti! Sevgilisi Masterchef Yarışmasından Çıktı; Duyanların Nutku Tutuldu! Meğer Şeflerin Gözlerinin İçine Baka Baka…
Burcu Özberk Yaktı Geçti! Venedik’te Giydiği Kıyafetin Fiyatı Dudak Uçuklattı! “Millet Açlık İle Mücadele...! Düştüğü Derde Bak!” mask
Burcu Özberk Yaktı Geçti! Venedik’te Giydiği Kıyafetin Fiyatı Dudak Uçuklattı! “Millet Açlık İle Mücadele...! Düştüğü Derde Bak!”
Masterchef'de BUGÜN Yeni Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sosyal Medyada Yangınlar Çıkarak; Ağzına Ne Gelirse Onu Söyleyecek! “Pes!” mask
Masterchef'de BUGÜN Yeni Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sosyal Medyada Yangınlar Çıkarak; Ağzına Ne Gelirse Onu Söyleyecek! “Pes!”
Edis’in Yıllar Önceki Halini Görenler Şaştı Kaldı! “Şaka Mısın Sen!” Ağzı, Yüzü, Burnu… Suratı Başka Birisine Ait Gibi! “Yok Artık!” mask
Edis’in Yıllar Önceki Halini Görenler Şaştı Kaldı! “Şaka Mısın Sen!” Ağzı, Yüzü, Burnu… Suratı Başka Birisine Ait Gibi! “Yok Artık!”
Saba Tümer’in Kırmızılar İçerisindeki Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Kırmızıların Kadını!” Dekoltesiyle Bakanları Eritti, Kül Etti! mask
Saba Tümer’in Kırmızılar İçerisindeki Pozları Nefesleri Kökten Kesti! “Kırmızıların Kadını!” Dekoltesiyle Bakanları Eritti, Kül Etti!
Üç Kız Kardeş Dizisinden Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Veda! Gören Duyan Hüngür Hüngür ağlayamaya Başladı! Kalpler Paramparça Olacak; Gözyaşları Sel Olacak… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Veda! Gören Duyan Hüngür Hüngür ağlayamaya Başladı! Kalpler Paramparça Olacak; Gözyaşları Sel Olacak…
Masterchef Dilan 1 Ayda Servet Kazandı! Çıkardığı Kavgalar Karşılıksız Kalmadı; Tomar Tomar Parayla Yarışmadan Ayrıldı! Acun Medya “Tık” Diye Hesabına Yatırdı… mask
Masterchef Dilan 1 Ayda Servet Kazandı! Çıkardığı Kavgalar Karşılıksız Kalmadı; Tomar Tomar Parayla Yarışmadan Ayrıldı! Acun Medya “Tık” Diye Hesabına Yatırdı…
Melis Sezen’in Sütyenli Pozu Başları Döndürdü! Yemyeşil Bahçesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu; Görenler Hayran Kaldı! “Melek Gibisin Be!” mask
Melis Sezen’in Sütyenli Pozu Başları Döndürdü! Yemyeşil Bahçesinde Tüm Çekiciliğini Konuşturdu; Görenler Hayran Kaldı! “Melek Gibisin Be!”
Seda Sayan Kocasını Baştan Yarattı! “Aldığında Böyle Değildi Bu Adam!” Saçlar Başlar Derken Şimdide… “Yaşıyorsun Bu Hayatı Çağlar!” Yorumlar Gırla… mask
Seda Sayan Kocasını Baştan Yarattı! “Aldığında Böyle Değildi Bu Adam!” Saçlar Başlar Derken Şimdide… “Yaşıyorsun Bu Hayatı Çağlar!” Yorumlar Gırla…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ünlü Manken Dilara Kırmıt Aldatılma İtirafıyla Olay Yarattı! 1000 Kere Aldatıldım... Çok Eşli! mask
Ünlü Manken Dilara Kırmıt Aldatılma İtirafıyla Olay Yarattı! 1000 Kere Aldatıldım... Çok Eşli!
Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Yere Çakıldı! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü; Ne Duyuldu! Kuyumcular Ne Yapacağını Şaşırdı… Dizlerini Dövüyorlar! mask
Altın Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Yere Çakıldı! Böylesi Daha Önce Ne Görüldü; Ne Duyuldu! Kuyumcular Ne Yapacağını Şaşırdı… Dizlerini Dövüyorlar!
Tozluyaka Cemre’nin Katili Kim... Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Siz Şaka Mısınız?” Tepkiler Arka Arkaya… mask
Tozluyaka Cemre’nin Katili Kim... Ortaya Çıktı! Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmezdi Ama… “Siz Şaka Mısınız?” Tepkiler Arka Arkaya…
Masterchef Dilan Aşk Bombasını Patlatıp Gitti! Sevgilisi Masterchef Yarışmasından Çıktı; Duyanların Nutku Tutuldu! Meğer Şeflerin Gözlerinin İçine Baka Baka… mask
Masterchef Dilan Aşk Bombasını Patlatıp Gitti! Sevgilisi Masterchef Yarışmasından Çıktı; Duyanların Nutku Tutuldu! Meğer Şeflerin Gözlerinin İçine Baka Baka…
Burcu Özberk Yaktı Geçti! Venedik’te Giydiği Kıyafetin Fiyatı Dudak Uçuklattı! “Millet Açlık İle Mücadele...! Düştüğü Derde Bak!” mask
Burcu Özberk Yaktı Geçti! Venedik’te Giydiği Kıyafetin Fiyatı Dudak Uçuklattı! “Millet Açlık İle Mücadele...! Düştüğü Derde Bak!”
Masterchef'de BUGÜN Yeni Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sosyal Medyada Yangınlar Çıkarak; Ağzına Ne Gelirse Onu Söyleyecek! “Pes!” mask
Masterchef'de BUGÜN Yeni Mavi Takım Kaptanı İfşa Edildi! Acun Ilıcalı Sosyal Medyada Yangınlar Çıkarak; Ağzına Ne Gelirse Onu Söyleyecek! “Pes!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL