Üç Kız Kardeş Dizisinden Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Veda! Gören Duyan Hüngür Hüngür ağlayamaya Başladı! Kalpler Paramparça Olacak; Gözyaşları Sel Olacak…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’ten yürekleri sızım sızım sızlatan bir veda gerçekleşti! Görenin duyanın hüngür hüngür ağlamaya başladığı Üç Kız Kardeş dizisinden gelen bu karar, kalplerin paramparça olmasına neden oldu! İşte gözyaşlarını sel olup akıtan Üç Kız Kardeş dizisindeki acı veda…
Başrollerinde Veda Yurtsever, Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya ve Berker Güven gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümünde Nesrin karakterine hayat veren İclal Aydın’ın diziden ayrılacağı düşünülmüştü. Türkan’ın başına gelenleri öğrenen Nesrin, yatağına uzandığı gibi kalp krizi geçirmişti. Kızına doğruları anlatamayan Nesrin’in yeni sezonda ise hafıza kaybı yaşadığı görülmüştü. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinden ayrılan isim kim olacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.