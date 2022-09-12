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12 Eyl 2022 - 20:45

Üç Kız Kardeş Dizisinden Yürekleri Sızım Sızım Sızlatan Veda! Gören Duyan Hüngür Hüngür ağlayamaya Başladı! Kalpler Paramparça Olacak; Gözyaşları Sel Olacak…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’ten yürekleri sızım sızım sızlatan bir veda gerçekleşti! Görenin duyanın hüngür hüngür ağlamaya başladığı Üç Kız Kardeş dizisinden gelen bu karar, kalplerin paramparça olmasına neden oldu! İşte gözyaşlarını sel olup akıtan Üç Kız Kardeş dizisindeki acı veda…