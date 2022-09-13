- 13 Eyl 2022 - 23:32

Toz Şeker ve Küp Şeker Fiyatlarını Görenler Şok Oldu! En Ucuz Toz Şeker ve Küp Şeker Hangi Markette Satılıyor? 2022 Migros, Bim, A101, Şok Ve Carrefoursa Toz Şeker ve Küp Şeker Kilosu Ne Kadar?

Son dönemde fiyatları ile vatandaşları en çok üzen ürünlerden biri olan toz şeker ve küp şeker fiyatları son dönemde araştırma konusu oluyor. Peki, en ucuz toz şeker ve küp şeker hangi markette satılıyor? İşte Migros, Carrefoursa, Bim, A101 ve Şok market toz şekjer ve küp şeker fiyatları.

Ülkemizde son dönemde yaşanan ekonomik problemler etkisini pek çok alanda göstermeye devam ederken bu ekonomik problemler kaynaklı fiyat artışları da kaçınılmaz olmakta. Artan enflasyon ve kur artışları nedeni ile akaryakıttan giyime, teknolojiden otomotive kadar birçok alanda binlerce üründe fiyat artışları yaşanırken bu artışların en çok hissedildiği alanlardan biri de gıda oldu. Özellikle temel gıda ürünlerinde yaşanan bu fiyat artışları tüketicileri hayrete düşürürken fiyatları son dönemlerde %100’ü aşarak zamlanan ürünlerden biri de şeker. Toz şeker ve küp şeker fiyatları da son dönemde oldukça yükselirken vatandaşlar da en uygun ve kaliteli toz şeker ve küp şekerlerin hangi markette satıldığını araştırıyor. İşte Migros, Carrefoursa, Bim, A101 ve Şok market toz şeker ve küp şeker fiyatları.

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13 Eyl 2022 - 23:32 - Gündem

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