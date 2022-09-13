Hangi Burç Sevdiğine Sahipler, Sarmalar? İşte “İlle de Karım – Kocam” Diyen Burçlar…
Sevgi her insan için eşsiz olan duygulardan biri olsa da bazı insanlar sevgisini açık bir şekilde gösterebiliyorken; bazı insanlar sevgisini çok da kolay gösteremiyor. Sevgisini çok da kolay gösteremeyen bu insanların burçları da elbette bu konuda oldukça etkili oluyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar sevgilisini her an pamuklara sarıp, sarmalamasıyla popüler olmuş. İşte sevdiğini sahiplenen burçlar ve özellikleri...
Sevgi her insan için eşsiz olan duygulardan biri olsa da bazı insanlar sevgisini açık bir şekilde gösterebiliyorken; bazı insanlar sevgisini çok da kolay gösteremiyor. Sevgisini çok da kolay gösteremeyen bu insanların burçları da elbette bu konuda oldukça etkili oluyor. Özellikle bu listede yer alan burçlar sevgilisini her an pamuklara sarıp, sarmalamasıyla popüler olmuş olan burçlar olarak biliniyor! Peki, hangi burç sevdiğine sahipler, sarmalar? İşte “ille de karım – kocam” diyen burçlar…
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13 Eyl 2022 - 13:11 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.