Seda Sayan’ın Gelini Miray Daner Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefes Kesti! “Analar Neler Doğruyor Be!” Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı; Görenler Mest Oldu!

Medcezir, Bir Litre Gözyaşı ve Vatanım Sensin gibi iddialı dizilerde boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Miray Daner, en son olarak Kuş Uçuşu dizisinde oyunculuk yeteneklerini göstermişti. Mükemmel bir şekilde karakterini canlandıran Miray Daner, seyircide hem sevinç hem de üzüntü duygularını doruklarda yaşatmıştı. Seda Sayan’ın tek oğlu Oğulcan Engin’le yaşadığı aşktan dolayı “Seda Sayan’ın gelini” olarak anılan Miray Daner’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kırmızılar içerisindeki paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!