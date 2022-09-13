Seda Sayan’ın Gelini Miray Daner Kıpkırmızı Elbisesiyle Nefes Kesti! “Analar Neler Doğruyor Be!” Instagram’ı Cayır Cayır Yaktı; Görenler Mest Oldu!
Ünlü türkücü Seda Sayan’ın müstakbel gelini Miray Daner’in kıpkırmızı elbisesi nefesleri kesti! “Analar neler doğruyor be” yorumları yapılan güzeller güzeli oyuncu, Instagram’ı adeta cayır cayır yaktı! Hem doğal güzelliğiyle hem de çekici fiziğiyle görenlerin mest olmasına neden olan Seda Sayan’ın biricik gelini Miray Daner, gündemi kırmızı elbisesiyle salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Medcezir, Bir Litre Gözyaşı ve Vatanım Sensin gibi iddialı dizilerde boy gösteren güzeller güzeli oyuncu Miray Daner, en son olarak Kuş Uçuşu dizisinde oyunculuk yeteneklerini göstermişti. Mükemmel bir şekilde karakterini canlandıran Miray Daner, seyircide hem sevinç hem de üzüntü duygularını doruklarda yaşatmıştı. Seda Sayan’ın tek oğlu Oğulcan Engin’le yaşadığı aşktan dolayı “Seda Sayan’ın gelini” olarak anılan Miray Daner’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu kırmızılar içerisindeki paylaşımıyla nefesleri kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.