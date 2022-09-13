Hande Erçel’in Minicik Eteği ve Sütyenli Pozu Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kerem Ne Kaybettiğine Dön Bak İstedim!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…

Hem aşk hayatıyla hem de kariyer seçimleriyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Hande Erçel, Kerem Bürsin’le ayrılık kararı aldıktan yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la görüntülenmişti ama bu aşk çok uzun sürmemişti. İhanet ve aldatma gibi iddialarından hemen sonra ayrılma kararı almışlardı. Şu sıralar kalbi boş olan Hande Erçel’in yeni bir işe adım attığı görüldü! Siyah mini bir elbise ve beyaz bir crop giyen Hande Erçel, sosyal medyada yine fiziğini konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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