Hande Erçel’in Minicik Eteği ve Sütyenli Pozu Ortalığı Kasıp Kavurdu! “Kerem Ne Kaybettiğine Dön Bak İstedim!” Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor…
Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonların kalbinde taht kuran güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel’in minicik eteği ve sütyenli pozu ortalığın karışmasına neden oldu! Eski sevgilisi Kerem Bürsin cephesinden “Kerem ne kaybettiğine dön bak istedim” gibi birçok yorum alan Hande Erçel, sosyal medyayı zangır zangır salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Hem aşk hayatıyla hem de kariyer seçimleriyle gündemden düşmek nedir bilmeyen Hande Erçel, Kerem Bürsin’le ayrılık kararı aldıktan yaklaşık 3 hafta sonra Kaan Yıldırım’la görüntülenmişti ama bu aşk çok uzun sürmemişti. İhanet ve aldatma gibi iddialarından hemen sonra ayrılma kararı almışlardı. Şu sıralar kalbi boş olan Hande Erçel’in yeni bir işe adım attığı görüldü! Siyah mini bir elbise ve beyaz bir crop giyen Hande Erçel, sosyal medyada yine fiziğini konuşturdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.