Anasayfa/

Foto Galeri/

13 Eyl 2022 - 20:56

Mehmet Ali Erbil’e Damat Geliyor! Yasmin Erbil Düğün Hazırlıklarına Başladı... “Durdu Durdu Bula Bula Bunu Mu Buldu?” Sosyal Medyanın Bu Çifti Konuşuyor!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kadar kızı Yasmin Erbil’de hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şovmen kayınbaba olmaya Yasmin Erbil ise düğün hazırlıkları için gün saymaya başladı. Sosyal medyanın konuştuğu bu çift ile ilgili çarpıcı iddiaları sizin için derledik. İşte detaylar!