Mehmet Ali Erbil’e Damat Geliyor! Yasmin Erbil Düğün Hazırlıklarına Başladı... “Durdu Durdu Bula Bula Bunu Mu Buldu?” Sosyal Medyanın Bu Çifti Konuşuyor!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil kadar kızı Yasmin Erbil’de hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ünlü şovmen kayınbaba olmaya Yasmin Erbil ise düğün hazırlıkları için gün saymaya başladı. Sosyal medyanın konuştuğu bu çift ile ilgili çarpıcı iddiaları sizin için derledik. İşte detaylar!
Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla adını sıkça duyuran ünlüler arasında yer alıyor. Son olarak TikTok’a girişiyle yankı uyandıran Erbil şimdi de sevgilisinin ortaya çıkmasıyla gündeme yön verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.