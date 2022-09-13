Hande Erçel’den Hayranlarını Yıkan, Paramparça Eden Haber! Öyle Bir Karar Aldı Ki, Kerem Bürsin Bile Delirecek; “Yazıklar Olsun Sana Hande’”

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde başrol olarak bulunan Hande Erçel, Kerem Bürsin’le tanışmış ve bir yıl kadar süren bir aşk yaşamıştı. Güzeller güzeli oyuncu Kerem Bürsin’den ayrıldıktan yaklaşık 3 hafta kadar sonra Kaan Yıldırım’la görüntülenmiş ve aşk iddialarını kabul etmişti. Çok geçmeden bu aşkta yerle bir olmuştu. Hayatında birisinin olmadığı bilinen Hande Erçel’in almış olduğu kararsa herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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