Pınar Deniz’in Göğüs Dekoltesi Ortalığı Yakıp Yıktı! “Güzellik Tanrıçası” Ateşini Yaktı; Instagram, Twitter Yangın Alanına Çevirdi! Güzelliğiyle Resmen Büyüledi…
Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Pınar Deniz, göğüs dekoltesiyle ortalığı yakıp yıktı! “Güzellik tanrıçası” yorumlarını alan güzeller güzeli isim, ateşini adeta yaktı! Instagram ve Twitter’ı adeta yangın alanına çeviren güzeller güzeli isim, büyüledikçe büyüledi! İşte Pınar Deniz’in o nefes kesici pozları…
Kaan Yıldırım’la yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz, ilk başlarda bu ilişkiyi saklamıştı. Birlikte tatile çıktıkları ortaya çıkan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde Melike Şahin’in konserine el ele girmişti. Muhabirlerin sorularına içtenlikle yanıt veren ikili, ilişkilerinin çok güzel gittiğini açıklamıştı. Konserde sıcak temas kurdukları ve birbirlerini öpmeye doyamadıklarına dair görsellerde sosyal medyada yayılmıştı. Aşk hayatı yolunda giden Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.