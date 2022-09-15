Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Dudak Uçuklatan Karar! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki, Hande Erçel’in Hüngür Hüngür Ağlamasına Ramak Var!
Bir süre önce aşk yaşadıklarını kabul eden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinden gelen tatil fotoğrafları sosyal medyada adeta bomba etkisi yaratmış ve günlerce konuşulmuştu. Etkisi hala süren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinden bu kez oldukça ani alınmış bir karar geldi. İşte detaylar...
Bir süre önce aşk yaşadıklarını kabul eden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinden gelen tatil fotoğrafları sosyal medyada adeta bomba etkisi yaratmış ve günlerce konuşulmuştu. Etkisi hala süren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinden bu kez oldukça ani alınmış bir karar geldi. Sadece yaz aylarından bu yana birlikte olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin aldığı karar ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hala birlikte mi? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ne zamandır birlikte? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti, ne kararı aldı? İşte, detaylar…
15 Eyl 2022 - 17:28 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.