Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’dan Dudak Uçuklatan Karar! Öyle Bir Şey Yapacaklar Ki, Hande Erçel’in Hüngür Hüngür Ağlamasına Ramak Var!

Bir süre önce aşk yaşadıklarını kabul eden Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinden gelen tatil fotoğrafları sosyal medyada adeta bomba etkisi yaratmış ve günlerce konuşulmuştu. Etkisi hala süren Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinden bu kez oldukça ani alınmış bir karar geldi. Sadece yaz aylarından bu yana birlikte olan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çiftinin aldığı karar ise, herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz hala birlikte mi? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ne zamandır birlikte? Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz çifti, ne kararı aldı? İşte, detaylar…