- 16 Eyl 2022 - 01:26 G: 16 Eyl 2022 - 01:31

Seren Serengil’den Bomba Hadise Açıklama! Meğer Mehmet Dinçerler’in Fantezileri Varmış… Boşana Davası Açılınca Kirli Çamaşırları Ortaya Döküldü!

adise ve Mehmet Dinçerler evliliğini es geçmeyen ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında ise, ikili hakkında çok ilginç iddialar ele alındı. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? İşte Seren Serengil'den bomba hadise açıklaması işte detaylar...

Dört aydır evli olan şarkıcı Hadise ile ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’den beklenen haber dün itibariyle geldi. Önce menajeri aracılığıyla boşanma iddialarını doğrulayan Hadise, ardından sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir açıklama ile iddiaları birinci ağızdan da doğruladı. Magazinin gündemine bomba gibi düşen Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliğini es geçmeyen ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında ise, ikili hakkında çok ilginç iddialar ele alındı. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler ne zaman boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında ne iddia edildi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

16 Eyl 2022 - 01:26 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Melisa Döngel Neden Kavga Etti? Melisa Döngel’in Kavga Ettiği Kadın Kim? Boğaz Boğaza Kavga Etmişlerdi… mask
Melisa Döngel Neden Kavga Etti? Melisa Döngel’in Kavga Ettiği Kadın Kim? Boğaz Boğaza Kavga Etmişlerdi…
Gecenin Ucunda Dizisinin Berrin’i Zuhal Olcay Kimdir? Zuhal Olcay Kaç Yaşındadır, Nerelidir?   mask
Gecenin Ucunda Dizisinin Berrin’i Zuhal Olcay Kimdir? Zuhal Olcay Kaç Yaşındadır, Nerelidir?  
Gecenin Ucunda Kazım Kimdir? Kadir Doğulu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! mask
Gecenin Ucunda Kazım Kimdir? Kadir Doğulu Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti!
Gecenin Ucunda Macide Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Neslihan Atagül Hakkında Ortaya Çıkanlar Şoke Etti! mask
Gecenin Ucunda Macide Kimdir? Neslihan Atagül Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Neslihan Atagül Hakkında Ortaya Çıkanlar Şoke Etti!
Aşk-ı Memnu’nun Cemilesi Kimdir? Pelin Ermiş’in Yaşını Duyan Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Umarım Şakadır!” Meğer Pelin Ermiş… mask
Aşk-ı Memnu’nun Cemilesi Kimdir? Pelin Ermiş’in Yaşını Duyan Hayatının Şokunu Yaşıyor! “Umarım Şakadır!” Meğer Pelin Ermiş…
Ünlü Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Geliniyle Fena Dertte! Evinde Yangın Çıkardı... Ortalık Cayır Cayır Yandı! Çırılçıplak Görselleri Ortaya Çıkmıştı… mask
Ünlü Şarkıcı Gökhan Güney’in Başı Geliniyle Fena Dertte! Evinde Yangın Çıkardı... Ortalık Cayır Cayır Yandı! Çırılçıplak Görselleri Ortaya Çıkmıştı…
Melisa Döngel Sokak Ortasında Saç Baş Kavga Etti! Kadının Saçından Tuttuğu Gibi… Mahalleli Zor Ayırdı! “Şaka Mı Bu!” mask
Melisa Döngel Sokak Ortasında Saç Baş Kavga Etti! Kadının Saçından Tuttuğu Gibi… Mahalleli Zor Ayırdı! “Şaka Mı Bu!”
İbrahim Tatlıses'ten Yürekleri Acıtan Haber! Yaşanan Para Krizi İmparatoru Çileden Çıkardı; "Yeter Be!" Dedi; Stüdyoyu İnletti! mask
İbrahim Tatlıses'ten Yürekleri Acıtan Haber! Yaşanan Para Krizi İmparatoru Çileden Çıkardı; "Yeter Be!" Dedi; Stüdyoyu İnletti!
Masterchef Yarışmasından Barış ve Fatma Nur Dış Çekimim İfşa Etti! Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Medya Kendi Kendini Ele Verdi! “Yok Artık!” mask
Masterchef Yarışmasından Barış ve Fatma Nur Dış Çekimim İfşa Etti! Kazanan Takım Belli Oldu! Acun Medya Kendi Kendini Ele Verdi! “Yok Artık!”
Masterchef Atike Ateş Püskürdü Acun Medya’nın Gözleri Önünde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Melih, Yağız, Barış, Metin… Mosmor Kaldılar! mask
Masterchef Atike Ateş Püskürdü Acun Medya’nın Gözleri Önünde Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Melih, Yağız, Barış, Metin… Mosmor Kaldılar!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Üç Kız Kardeş Dizisinden Bomba Veda! Türkan, Dönüş ve Derya Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Bu Veda Çok Konuşulacak… “Güle Güle!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinden Bomba Veda! Türkan, Dönüş ve Derya Gözyaşları İçerisinde Kalacak; Bu Veda Çok Konuşulacak… “Güle Güle!”
Duası Anında Kabul Olan Burçlar Hangileridir? İşte İstediği “Şıp” Diye Gerçekleşen Burçlar… mask
Duası Anında Kabul Olan Burçlar Hangileridir? İşte İstediği “Şıp” Diye Gerçekleşen Burçlar…
Hangi Burç 3 Kuruşluk İnsanlara 5 Kuruşluk Değer Verir? İşte Yanlış İnsanlarla Arkadaşlık Yapan Burçlar… mask
Hangi Burç 3 Kuruşluk İnsanlara 5 Kuruşluk Değer Verir? İşte Yanlış İnsanlarla Arkadaşlık Yapan Burçlar…
Eline Tomar Tomar Para Geçecek Burçlar Belli Oldu! İşte Zenginleyip Hayatı Yeniden Keşfedecek Burçlar… mask
Eline Tomar Tomar Para Geçecek Burçlar Belli Oldu! İşte Zenginleyip Hayatı Yeniden Keşfedecek Burçlar…
Melisa Döngel Neden Kavga Etti? Melisa Döngel’in Kavga Ettiği Kadın Kim? Boğaz Boğaza Kavga Etmişlerdi… mask
Melisa Döngel Neden Kavga Etti? Melisa Döngel’in Kavga Ettiği Kadın Kim? Boğaz Boğaza Kavga Etmişlerdi…
Gecenin Ucunda Dizisinin Konusu ve Karakterleri Açıklandı! Gecenin Ucunda Dizisi Uyarlama Mı? Nereden Uyarlandı, Ne Zaman Yayınlanacak? mask
Gecenin Ucunda Dizisinin Konusu ve Karakterleri Açıklandı! Gecenin Ucunda Dizisi Uyarlama Mı? Nereden Uyarlandı, Ne Zaman Yayınlanacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL