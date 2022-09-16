Seren Serengil’den Bomba Hadise Açıklama! Meğer Mehmet Dinçerler’in Fantezileri Varmış… Boşana Davası Açılınca Kirli Çamaşırları Ortaya Döküldü!
adise ve Mehmet Dinçerler evliliğini es geçmeyen ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında ise, ikili hakkında çok ilginç iddialar ele alındı. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? İşte Seren Serengil'den bomba hadise açıklaması işte detaylar...
Dört aydır evli olan şarkıcı Hadise ile ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’den beklenen haber dün itibariyle geldi. Önce menajeri aracılığıyla boşanma iddialarını doğrulayan Hadise, ardından sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir açıklama ile iddiaları birinci ağızdan da doğruladı. Magazinin gündemine bomba gibi düşen Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliğini es geçmeyen ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında ise, ikili hakkında çok ilginç iddialar ele alındı. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler ne zaman boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında ne iddia edildi? İşte, detaylar…
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16 Eyl 2022 - 01:26 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.