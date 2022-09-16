Seren Serengil’den Bomba Hadise Açıklama! Meğer Mehmet Dinçerler’in Fantezileri Varmış… Boşana Davası Açılınca Kirli Çamaşırları Ortaya Döküldü!

Dört aydır evli olan şarkıcı Hadise ile ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler’den beklenen haber dün itibariyle geldi. Önce menajeri aracılığıyla boşanma iddialarını doğrulayan Hadise, ardından sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği bir açıklama ile iddiaları birinci ağızdan da doğruladı. Magazinin gündemine bomba gibi düşen Hadise ve Mehmet Dinçerler evliliğini es geçmeyen ‘Söylemezsem Olmaz’ isimli magazin programında ise, ikili hakkında çok ilginç iddialar ele alındı. Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler neden boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler ne zaman boşanıyor? Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında ne iddia edildi? İşte, detaylar…

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