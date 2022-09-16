Altın Fiyatları Yatırımcının Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Kuyumcular Yerle Yeksan Oldu! “Yok Artık!”
Altın fiyatları yatırımcısının başından aşağı kaynar sular döktü! Öyle bir çakılma yaşandı ki, kuyumcular resmen yerle bir oldu! Görenlerin “Yok artık” dediği altın fiyatları, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?
Geçtiğimiz günlerde yapılan FED toplantısından sonra altın fiyatları bir anda yerlere düşmüştü. Altının şok bir düşüş yaşadığını görenler ise alelacele soluğu kuyumcularda almıştı. FED faiz kararlarının yanı sıra ONS altın ve döviz kurunun yükselip alçalmasında da etkilenen altın, en sonunda zirveye ulaşıp diplere çakıldı! Altın almak, yatırım yapmak isteyenler ise internet üzerinden araştırmalar yaparak şoku yaşadı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.