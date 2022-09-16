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16 Eyl 2022 - 09:27

Altın Fiyatları Yatırımcının Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Kuyumcular Yerle Yeksan Oldu! “Yok Artık!”

Altın fiyatları yatırımcısının başından aşağı kaynar sular döktü! Öyle bir çakılma yaşandı ki, kuyumcular resmen yerle bir oldu! Görenlerin “Yok artık” dediği altın fiyatları, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?