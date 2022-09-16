- 16 Eyl 2022 - 09:27 G: 16 Eyl 2022 - 09:39

Altın Fiyatları Yatırımcının Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Kuyumcular Yerle Yeksan Oldu! “Yok Artık!”

Altın fiyatları yatırımcısının başından aşağı kaynar sular döktü! Öyle bir çakılma yaşandı ki, kuyumcular resmen yerle bir oldu! Görenlerin “Yok artık” dediği altın fiyatları, ağızların açık kalmasına neden oldu! Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde yapılan FED toplantısından sonra altın fiyatları bir anda yerlere düşmüştü. Altının şok bir düşüş yaşadığını görenler ise alelacele soluğu kuyumcularda almıştı. FED faiz kararlarının yanı sıra ONS altın ve döviz kurunun yükselip alçalmasında da etkilenen altın, en sonunda zirveye ulaşıp diplere çakıldı! Altın almak, yatırım yapmak isteyenler ise internet üzerinden araştırmalar yaparak şoku yaşadı!

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16 Eyl 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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Altın Fiyatları Yatırımcının Başından Aşağı Kaynar Sular Döküldü! Öyle Bir Çakılma Yaşadı Ki, Kuyumcular Yerle Yeksan Oldu! “Yok Artık!” mask
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