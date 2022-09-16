Survivor Ayşe Miniden, Dekolteden Vazgeçmiyor! Hem Göğüs Hem Bacak Dekoltesiyle Başları Döndürdü; Bakanlar Mest Oldu… “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, yine iddiasını konuşturdu! Mini ve dekolteli kıyafetlerden vazgeçmeyen Ayşe Yüksel, başları öyle bir döndürdü ki, bakanlar mest oldu! Survivor yarışmasından sonra bambaşka birisine dönüşen Yüksel’e birçok kişi ise “Kabak çiçeği gibi açıldın” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilenler…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında ününe ün katan Ayşe Yüksel, 2021 yılından sonra All Star sezonunda bulunmayacağını açıklamış ama yarışmanın başlamasından 1,5 ay sonra yarışmada yerini almıştı. All Star sezonundan 4. olarak ayrılan Ayşe Yüksel, yarışmadan sonra resmen açıldı saçıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.