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16 Eyl 2022 - 21:08

Survivor Ayşe Miniden, Dekolteden Vazgeçmiyor! Hem Göğüs Hem Bacak Dekoltesiyle Başları Döndürdü; Bakanlar Mest Oldu… “Kabak Çiçeği Gibi Açıldın!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Ayşe Yüksel, yine iddiasını konuşturdu! Mini ve dekolteli kıyafetlerden vazgeçmeyen Ayşe Yüksel, başları öyle bir döndürdü ki, bakanlar mest oldu! Survivor yarışmasından sonra bambaşka birisine dönüşen Yüksel’e birçok kişi ise “Kabak çiçeği gibi açıldın” yorumlarını yaptılar! İşte merak edilenler…